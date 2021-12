Con Xiaomi 12 ci sarà un nuovo modello di Pad 5 Pro

Domani assisteremo alla presentazione di Xiaomi 12 e 12 Pro, ma non saranno soli: fra le novità ci sarà anche Xiaomi Pad 5 Pro. Sappiamo che all'evento verranno presentati prodotti quali MIUI 13, Xiaomi Watch S1 e le cuffie True Wireless Earphones 3. Ma queste non saranno le uniche novità che vedremo sul palco, perché ci sarà anche un tablet, ma non un vero e proprio nuovo modello. Per quello bisognerà attendere il corso del 2022: fino a quel momento a rinnovarsi sarà la serie Pad 5.

Xiaomi Pad 5 Pro si rinnoverà in occasione del lancio di Xiaomi 12

Come ci annuncia il teaser ufficiale rilasciato dall'azienda, all'evento di Xiaomi 12 ci sarà una nuova versione del modello Pro di Xiaomi Pad 5. Riguarderà esclusivamente il modello con taglio di memoria da 8/256 GB e la novità sarà rappresentata da un nuovo colore per la tastiera. Come altri tablet della categoria, anche quello di Xiaomi è dotato di una tastiera/cover con cui proteggerlo da usura, graffi e urti e migliorare la produttività.

Per il resto, Xiaomi Pad 5 Pro dovrebbe rimanere invariato, pertanto con uno schermo IPS LCD da 11″ QXGA (2560 x 1600 pixel) in 16:10 con densità di 274 PPI e supporto HDR10 e Dolby Vision. Il reparto tecnico include Snapdragon 870 a 7 nm con CPU octa-core Kryo 585 a 3,2 GHz, Adreno 650 e una batteria da 8.600 mAh con ricarica a 67W. Quello multimediale, invece, comprende 8 speaker stereo Harman Kardon, due fotocamere da 13+5 MP (50+5 MP sul modello 5G) e selfie camera da 8 MP.

