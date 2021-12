OPPO A11s ufficiale: la fascia low-cost si allarga

Nel mentre ci chiediamo come sarà fatta la serie top Find X5 e scopriamo il nuovo mid-range K9x, arriva la presentazione di OPPO A11s. Il nuovo esponente della famiglia A punta al segmento più economico, aggiungendosi ai numerosi modelli che la compongono. Ecco quali sono le sue novità, fra scheda tecnica e prezzo di vendita.

OPPO A11s ufficiale: ecco tutte le novità per la fascia economica

OPPO A11s non è uno smartphone particolarmente compatto: misura 163,9 x 75,1 x 8,4 mm per 186 g e ha un sensore ID posto sul retro. Questo per uno schermo LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI, luminosità a 480 nits, refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 120 Hz. Dimensioni che gli permettono di contenere una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W via USB Type-C.

Il chipset che contiene è lo Snapdragon 460 di Qualcomm, prodotto a 11 nm con CPU octa-core Kryo 240 a 1,8 GHz e GPU Adreno 610. Lato memorie ci sono 4/8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre il software si basa ancora sulla ColorOS 7.2 con Android 10. Il reparto fotografico contiene una tripla fotocamera da 13+2+2 MP f/2.2-2.4-2.4 con macro e sensore di profondità. Sul davanti c'è una selfie camera punch-hole da 8 MP. La connettività ha supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo e ingresso mini-jack.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle colorazioni Dream White e Matte Black, OPPO A11s è stato ufficializzato in Cina al prezzo di 999 yuan (138€) per la variante 4/64 GB e 1.199 yuan (166€) per la 8/128 GB.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il