OPPO K9x ufficiale: mid-range 5G a tutto tondo

Una delle linee di smartphone OPPO più proficue del 2021 è stata sicuramente quella relativa ai modelli K9. E dopo il modello base, la versione Pro, la versione K9s e le smart TV, è arrivato un ulteriore smartphone della serie, cioè OPPO K9x, di cui apprendiamo le specifiche tecniche da puro mid-range.

OPPO K9x: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il nuovo smartphone di casa OPPO si avvicina molto, nelle fattezze, a Realme 8s arrivato sul mercato Global, ma sposa la serie K con la sigla 09-Kx sulla serigrafia del bumper fotocamera. Per il display, abbiamo un pannello Full HD+ LCD LTPS da 6.5″ e refresh rate a 90 Hz.

Il comparto fotocamera si districa su tre sensori posteriori, con il principale scelto da 64 MP (cioè un OV64B), mentre gli altri due ausiliari sono da 2 MP entrambi, che fungeranno da macro e profondità. La selfie camera scelta è invece da 16 MP (Sony IMX471), racchiusa in un punch-hole laterale.

Guardando all'hardware di questo OPPO K9x, conosciamo la sua natura da puro medio gamma, visto che monta il MediaTek Dimensity 810, inedito sulla serie. Per il comparto memoria, abbiamo tagli da 6/8 GB RAM e 128/256 GB di storage. Lato batteria si avvale di un modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 33W VOOC 4.0. Presente un sensore d'impronte laterale e Android 11, per quanto riguarda il software, customizzata con ColorOS 12.

OPPO K9x – Prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO K9x è stato presentato in Cina in queste ore, ma la sua data di uscita effettiva è fissata per il prossimo 27 dicembre 2021.Proprio per questo, non abbiamo indicazioni circa il prezzo, ma secondo il leak di Arsenal Jun avremmo le seguenti configurazioni: 6/128 GB circqa 209€ (1.499 yuan), 237€ circa per la 8/128 GB (1.699 yuan) e per finire circa 265€ (1.899 yuan) per la configurazione 8/256 GB.

