Riparare Huawei P50 Pocket costa un occhio della testa

Al contrario di Mate X2, uno smartphone pieghevole come Huawei P50 Pocket ha un target differente, cioè un'utenza più attenta al frangente “fashion”. Lo si nota dall'esistenza di una versione Premium Gold, realizzata in collaborazione con la designer d'alta moda Iris Van Harpen. Di conseguenza, non è un prodotto per chi intende risparmiare, “caratteristica” che di per sé è già intrinseca per queste prime generazioni di pieghevoli.

I costi di riparazione di Huawei P50 Pocket non sono per tutte le tasche

Dico questo non soltanto per il prezzo di listino in sé, ma anche per i costi di riparazione di Huawei P50 Pocket. Come tutti i pieghevoli in sé, anche il flip phone marchiato Huawei non è esente da costi particolarmente elevanti per sostituirne le componenti più critiche. In primis lo schermo, che sulla variante standard ha un prezzo di riparazione pari a 3.579 yuan (496€), che sale a 4.379 yuan (607€) per la Premium Edition. Entrambe hanno lo stesso schermo interno OLED da 6,9″: che la differenza di prezzi dipenda da una maggiore difficoltà di disassemblaggio della Premium Edition?

Non va tanto meglio se a essere cambiato è un componente come la scheda madre, il cui protagonista è lo Snapdragon 888. Per la versione da 8/128 GB costa 3.399 yuan (471€), mentre per la Premium da 512 GB si sale a 4.599 yuan (637€). Il tutto per uno smartphone, Huawei P50 Pocket, che in Cina viene proposto a partire da 8.988 yuan (circa 1.246€) e che potremmo non vedere mai in Europa.

