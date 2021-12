UWANT B100E: lo smacchiatore multiuso in offerta con speaker in regalo

Passata la prima parte delle festività natalizie, è ora di dare una sistemata alla propria casa in attesa del Capodanno. E se avete necessità di pulire a fondo il vostro divano, le vostre tende e non solo, lo smacchiatore multiuso UWANT B100E, ora in offerta lampo, può fare al caso vostro, specie con uno speaker Bluetooth omaggio.

UWANT B100E: come risparmiare sullo smacchiatore multiuso

Così come potete vedere nella nostra recensione, lo smacchiatore UWANT arriva praticamente ovunque e riesce a ripulire gran parte dei tessuti di divani, tende, tappeti, sedie da ufficio, materassi e tanto altro che avete in casa e oltre. Tutto questo in totale tranquillità, grazie ad una tecnologia di riduzione del rumore che rende il processo molto silenzioso.

Dicevamo si può utilizzare ovunque e questo è possibile grazie alle rotelline di cui si dota ed al cavo da 5 metri, ma soprattutto non dovrete temere di rimanere senz'acqua, visto che il serbatoio che la contiene è da 1.800 ml, mentre potrete pulire a lungo grazie al contenitore della polvere fino a 1.600 ml. Quanto alla potenza di aspirazione, abbiamo un massimo raggiungibile fino a 12 kPa.

Ma dove possiamo acquistare questo utile strumento per la pulizia? Lo smacchiatore multiuso UWANT B100E è disponibile sullo store di Banggood in offerta lampo fino al 15 gennaio 2022 e i primi 30 fortunati che l'acquisteranno, riceveranno uno speaker Bluetooth BlitzWolf. Vi lasciamo la pagina dedicata alla promozione qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

