Xiaomi Wireless Car Charger Pro ufficiale: caricare in auto è più veloce

La costellazione di prodotti che compone l'universo Xiaomi che è il suo ecosistema dà ora il benvenuto allo Xiaomi Wireless Car Charger Pro. Da quando la ricarica wireless è una caratteristica comune a pressoché tutti i top di gamma in circolazione, si fanno sempre più comuni i caricatori per auto con supporto alla carica senza fili. Una comodità non da poco, specialmente per chi è solito percorrere lunghe tratte e necessita di caricare il telefono nel mentre.

Xiaomi presenta il nuovo caricatore per auto Wireless Car Charger Pro

La dicitura “Pro” in Xiaomi Wireless Car Charger Pro non è casuale: differentemente dal modello standard, questo caricatore offre una potenza di 50W. Una potenza adeguata per l'attuale Xiaomi 11 e la sua ricarica wireless a 50W, ma anche per i più potenti 11 Pro e 11 Ultra che si spingerebbero fino a 67W. Ovviamente è una potenza che va benissimo per i precedenti Xiaomi 10 e 10 Pro, entrambi con supporto a 30W. Al contrario, Xiaomi afferma la sua incompatibilità con 10 Ultra per non si bene quale motivo (probabilmente di natura tecnica).

Ovviamente nulla vieta di utilizzarlo con qualsiasi altro smartphone Android o iOS con ricarica wireless, non soltanto Xiaomi, grazie anche alle alette regolabili per la larghezza del telefono. In accoppiata allo stand da attaccare alla bocchetta dell'aria c'è anche un caricatore AC con porta USB Type-C e Type-A. Lo Xiaomi Wireless Car Charger Pro viene lanciato in Cina al prezzo di 369 yuan, pari a circa 51€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il