OPPO sta realizzando l’erede di Xiaomi 11 Ultra

E se i modelli di OPPO Find X5 fossero tre? È questo il titolo di una delle ultime notizie che sta circolando in rete attorno alla prossima sfornata di flagship OPPO. D'altronde non sarebbe la prima volta: l'attuale serie Find X3 comprende 4 modelli (standard, Pro, Neo e Lite), oltre alle 2 edizioni limitate Mars Exploration e Photographer. In questo caso, però, sembrerebbe che i tre modelli siano tutti top di gamma: uno con Snapdragon 8 Gen 1, uno con Dimensity 9000 e uno non ben specificato.

Nei piani di OPPO c'è uno smartphone dotato di schermo posteriore

Nel mentre attendiamo di scoprire come sarà composta questa famiglia Find X5, in rete compare un nuovo brevetto direttamente tratto dalla produzione di OPPO. Un brevetto anonimo, che non sappiamo se sia strettamente collegato alla serie Find, ma che rappresenta in maniera esplicita quello a cui la compagnia sta pensando. Che cos'hanno in comune smartphone come Meizu PRO 7, Nubia X, vivo NEX Dual e Xiaomi 11 Ultra? Esatto, sono tutti smartphone dotati di uno schermo posteriore più o meno grande.

Ci sono stati smartphone come quelli di Meizu e Xiaomi più conservativi e altri, come quelli di Nubia e vivo, che hanno osato di più in termini di diagonale. OPPO non si è mai spinta in tale direzione, anche se giusto qualche giorno fa è circolato un altro brevetto del genere. È evidente che la compagnia stia pensando a uno smartphone che integri un second display sulla sezione posteriore della scocca. Depositato presso il WIPO il 23 dicembre, il nuovo brevetto ne esplora differenti forme e dimensioni, ma sempre in accoppiata alla fotocamera.

Le utilità di avere uno schermo aggiuntivo del genere sono due: in primis, utilizzare la fotocamera posteriore, più avanzata di quella frontale, per realizzare auto-scatti e video di alta qualità. Il secondo è collegato al primo, cioè la possibilità di evitare di inserire una selfie camera e quindi offrire un'esperienza veramente full screen. Un'opzione che finora non è mai stata affrontata da nessun produttore, visto che uno smartphone come Xiaomi 11 Ultra presenta comunque una fotocamera frontale tradizionale. In alternativa, OPPO potrebbe anche decidere di integrare una selfie camera sotto al pannello, anche se resta tutto da vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il