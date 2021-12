UGREEN HiTune X6: silenzio ed eleganza in offerta

Acquistare un paio di auricolari wireless oggi può sembrare semplice, ma escono poi tanti dettagli che rendono la scelta più ardua. Poi ci sono brand come UGREEN con le sue cuffie ANC HiTune X6, che uniscono utilità e stile e sono ora in offerta grazie sullo store di Amazon.

UGREEN HiTune X6: come risparmiare sulle cuffie TWS ANC in offerta

Molto compatte e adatte ad ogni padiglione auricolare, abbiamo delle cuffie in-ear dal design stiloso ma pensato per garantire comfort e abbassamento del rumore. Questo perché sono dotate di un sistema di cancellazione del rumore attiva da 35 dB con ben 6 microfoni. I driver dinamici da 10 mm sono realizzati in carbonio simil-diamante e permettono di ascoltare musica in maniera pulita.

Non manca una modalità a bassa latenza dino a 50 ms, a cui si aggiunge uno standard Bluetooth 5.1 e codec AAC grazie al chipset proprietario. Per l’autonomia, garantiscono fino a 6 ore di riproduzione continua con la sola carica degli auricolari, mentre si sale a 26 ore grazie al case di ricarica. Presente inoltre una certificazione IPX5, che le protegge dal sudore mentre si fanno esercizi fisici.

Trovate quindi gli auricolari TWS ANC UGREEN HiTune X6 sullo store di Amazon al prezzo di 39.85€ invece che 69.99€ fino al 2 gennaio 2022 grazie ad un Coupon dedicato che si aggiunge allo sconto già presente. Ma come utilizzare questo Coupon? Vi basterà semplicemente spuntarlo sulla pagina del prodotto e poi aggiungerlo al carrello, dove vi verrà visualizzato automaticamente il prezzo scontato. Trovate il link qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

