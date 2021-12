Xiaomi True Wireless Earphones 3 punteranno su un ANC tra i più potenti

L'evento fissato per Xiaomi 12 sarà piuttosto ricco, visto che oltre agli smartphone il brand presenterà uno smartwatch e soprattutto nuove cuffie TWS ANC. Infatti, sul palcoscenico del 28 dicembre 2021 arriveranno anche le Xiaomi True Wireless Earphones 3 o Mi Air 3 (nella possibile versione Global?), che punteranno tantissimo sulla cancellazione del rumore.

Xiaomi True Wireless Earphones 3 (Mi Air 3): cosa sappiamo sulle nuove cuffie ANC?

Versione standard della serie in cui sono inclusi anche gli auricolari Mi Air 3 Pro, questo nuovo modello non si distacca poi molto dalla versione superiore in fatto di design ma se vogliamo anche in fatto di caratteristiche. I driver del padiglione sono dotati di una doppia unità magnetica ultra-dinamica per un suono Hi-Fi, sicuramente più pulito.

Oltre a ciò, abbiamo una cancellazione del rumore attiva fino a 40 dB, certificato tramite l'Istituto di Metrologia cinese, che può essere regolata tramite tre modalità, di cui una a doppia trasparenza. In più, sempre in merito alla qualità del suono, abbiamo un'equalizzazione professionale HRTF, realizzata da Xiaomi Audio Lab per amplificare la qualità di ascolto di queste cuffie.

Prezzo e data di uscita

I nuovi auricolari Xiaomi arriveranno, come detto, nella kermesse del 28 dicembre 2021, andando ad affiancare quindi Xiaomi 12 e Watch S1. Considerando che si tratta di tutti prodotti flagship, è facile aspettarsi che anche il prezzo di queste cuffie non sia basso, ma comunque non alto quanto il modello Pro.

