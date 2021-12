Xiaomi 11i HyperCharge: la serie ha una data di uscita

Come vi spiegammo nella recensione, inizialmente Xiaomi Mi 11i non era particolarmente invitante, ma il forte abbassamento di prezzo ha cambiato le carte in tavola. Adesso scopriamo che il top di gamma potrebbe tornare a far parlare di sé sotto una nuova forma, questa volta più evoluta tecnicamente. Dovrebbe chiamarsi Xiaomi 11i HyperCharge, perdendo la denominazione “Mi” (ormai abbandonata) ma soprattutto aggiungendo un importante elemento. L'esistenza del presunto Xiaomi 11i HyperCharge è stata svelata da Kacper Skrzypek, insider e membro del team Xiaomi.eu. Lo smartphone sembra essere comparso in uno dei database ufficiali di Xiaomi, anche se per il momento di ufficiale non c'è niente.

Aggiornamento 22/12: la serie comprendente Xiaomi 11i HyperCharge ha una data di uscita ufficiale. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Xiaomi 11i HyperCharge appare in rete: sarà il primo smartphone al mondo con ricarica a 200W?

Se si guarda la scheda tecnica di Xiaomi Mi 11i, si vede uno smartphone OLED da 6,67 Full HD+ a 120 Hz, con Snapdragon 888 5G, tripla fotocamera da 108+8+5 MP e una batteria da 4.520 mAh ricaricabile a 33W. Non propriamente la ricarica più rapida che ci sia in circolazione, anche in virtù di quanto Xiaomi ha dimostrato di saper fare. Lo stesso Redmi Note 11 che oggi vedremo annunciato è stato confermato avrà una ricarica a 120W, ben sopra quella di un top di gamma quale Mi 11i.

Hmm… #Xiaomi11iHyperCharge is coming, or just a typo? Who knows… Surprisingly, couldn't notice Redmi Note 11, only Pro and +. We will see tomorrow at the launch… pic.twitter.com/QIEls98L32 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) October 27, 2021

Ma il nome Xiaomi 11i HyperCharge potrebbe suggerirci un notevole cambiamento in tal senso. La denominazione “HyperCharge” altri non è che quella della ricarica ultra-rapida che Xiaomi ha presentato mesi fa e che attendiamo di vedere sul campo. La tecnologia Hyper Charge permette allo smartphone di essere caricato fino a 200W via cavo e a ben 120W wireless. Resta da vedere se effettivamente Xiaomi deciderà di introdurre una tecnologia così all'avanguardia su uno smartphone non propriamente di prima fascia come 11i. Verrebbe da pensare che Xiaomi 12 (Ultra?) possa essere il modello predestinato, ma c'è un “ma”.

Una ricarica così rapida è un salto in avanti notevole rispetto all'attuale record da 120W. Così come avvenuto per la selfie camera sotto allo schermo su MIX 4, Xiaomi potrebbe aver scelto di destinarla ad un modello di minore diffusione per evitare possibili problemi su larga scala. Successe lo stesso anche con vivo, che introdusse il primo sensore ID sotto allo schermo su un modello specifico, cioè vivo X20 Plus UD.

In arrivo un altro rebrand | Aggiornamento 29/10

Pensavamo che Xiaomi 11i HyperCharge potesse essere una riedizione del top di gamma ma con una ricarica ben più potente, ma così non dovrebbe essere. Sulla base delle informazioni software estrapolate sempre da Kacper, lo smartphone dovrebbe essere solamente un rebrand di Redmi Note 11 Pro+.

Presentato nelle scorse ore, Redmi Note 11 Pro+ ha dalla sua la comunque portentosa ricarica rapida a 120W di Xiaomi. E sarebbe questo l'aspetto di “carica iper” che caratterizzerebbe Xiaomi 11i HyperCharge. Una rebrandizzazione che riguarderebbe unicamente l'India, dove Xiaomi 11i non è stato commercializzato ma che lo sarà a breve, seppur sotto forma di Redmi Note 11 Pro. Per il momento nessuno dei due smartphone sembra previsto per il mercato Global (anche perché da noi Xiaomi 11i già esiste).

Xiaomi 11i HyperCharge inaugura il 2022: ecco la data di uscita | Aggiornamento 22/12

P̵a̵t̵i̵e̵n̵c̵e̵ ̵i̵s̵ ̵p̵o̵w̵e̵r̵.

̵K̵n̵o̵w̵l̵e̵d̵g̵e̵ ̵i̵s̵ ̵p̵o̵w̵e̵r̵.



POWER IS POWER.



Redefine power with #Xiaomi11iHypercharge: 120 Watt Hypercharge to fuel 100% in just 15 mins.



Witness the #𝘏𝘺𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦𝘙𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 on 6th Jan: https://t.co/gh6YKt60lT pic.twitter.com/DGou4Eeywr — Xiaomi India | #Xiaomi11iHypercharge ⚡ (@XiaomiIndia) December 22, 2021

Dopo tanto vociferare, la serie Xiaomi 11i, compreso il modello HyperCharge, ha finalmente una data di uscita: infatti, l'account indiano del brand ha ufficializzato che il 6 gennaio 2022 vedremo questi nuovi smartphone sul mercato, confermando inoltre l'indiscrezione che si tratterà di un rebrand dei Redmi Note 11 Pro cinesi, con tanto di ricarica a 120W. Resta da capire se espanderanno la serie anche verso l'Europa, ma come già preannunciato, non vi sono indicazioni.

