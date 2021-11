Realme Q3s/Q3t ufficiale: è il più economico con Snap 778G e 144 Hz

Grande movimento lato smartphone per il brand Realme: insieme al lancio del modello GT Neo 2T e l'indossabile Watch T1, ecco arrivare anche l'economico Realme Q3s. È un nuovo dispositivo dal prezzo abbordabile ma dotato di alcune specifiche da non sottovalutare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo arrivato.

Aggiornamento 10/11: annunciato anche la nuova variante Realme Q3t. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Q3s ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design, Realme Q3s si allontana leggermente dal resto della serie Q3 (che trovate qui) ma continua ad offrire un pannello flat con punch hole ed una fotocamera dal layout rettangolare. Rispetto al modello Pro perdere il display AMOLED ma guadagna un refresh rate ancora più elevato.

Il display è caratterizzato quindi da un pannello LCD LTPS da 6.6″ Full HD+ (2412 x 1080 pixel), prodotto dalla giapponese JDI (una delle migliori aziende del settore). Come anticipato poco sopra abbiamo un refresh rate maggiorato (e dinamico), a 144 Hz. Le proprietà dell'LTPS inoltre permettono di gestire la frequenza di aggiornamento a 7 velocità, da un minimo di 30 Hz fino al massimo di 144 Hz. Il corpo presenta uno spesso di 8.5 mm, per un peso di 199 grammi; il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Hardware e fotocamera

In merito alle specifiche tecniche di Realme Q3s, il dispositivo è dotato dello Snapdragon 778G. La soluzione Qualcomm non è ovviamente un debutto per il brand, visto che già il GT Master ne è provvisto (oltre che vari modelli di altre case, come Xiaomi CIVI ad esempio). Per le memorie abbiamo 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, mentre per la batteria si parla di un modulo da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30W.

Il comparto fotografico prevede una configurazione tripla con un sensore principale da 48 MP, accompagnato da due moduli da 2 MP. La selfie camera è composta da un singolo sensore da 16 MP.

Realme Q3s – Prezzo e data di uscita

Il nuovo Realme Q3s ha debuttato in Cina al prezzo di partenza di circa 214€ al cambio attuale (1.599 yuan) per la versione da 6/128 GB; i modelli da 8/128 GB e da 8/256 GB vengono proposti invece – rispettivamente – a circa 241€ e 268€, ossia 1.799 e 1.999 yuan: si tratta dello smartphone meno costoso equipaggiato con lo Snapdragon 778G.

C'è anche Realme Q3t | Aggiornamento 10/11

A distanza di qualche settimana, è stato lanciato anche Realme Q3t, a cui non dedichiamo un articolo in quanto è una riedizione 1:1 di Realme Q3s. Cosa cambia? Che è realizzato in collaborazione con l'operatore China Telecom e che viene presentato come “cloud smartphone“. In poche parole, la collaborazione fa sì che la connettività a disposizione possa essere sfruttata per utilizzare in cloud app, giochi, video, realtà virtuale e quant'altro. Il prezzo sale a 2.099 yuan, pari a circa 283€, nell'unico taglio da 8/256 GB.

