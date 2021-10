Realme GT Neo 2T ufficiale: è il sosia low-cost di Nord 2

Oggi è giornata di novità per Realme: dopo il nuovo smartwatch T1, arriva l'ufficialità per Realme GT Neo 2T. A distanza di nemmeno un mese dal modello di riferimento GT Neo 2, l'azienda ha scelto di affiancargli una variante in stile OnePlus. Fino allo scorso anno, la compagnia “cugina” era solita prendere il suo top di gamma annuale e riproporlo in variante T. È accaduto fra OnePlus 8 e 8T, mentre nel 2021 fra OnePlus 9R e il recente 9RT. Ma anziché essere una versione più potente del modelli di riferimento, Realme GT Neo 2T prende una strada diversa, puntando ad un target più economico.

Realme GT Neo 2T ufficiali: ecco quali sono novità e differenze

La prima differenza di Realme GT Neo 2T sta nelle dimensioni, essendo più piccolo con uno schermo da 6,43″ Full HD+. Il pannello punch-hole ospita la selfie camera a sinistra e vanta la tecnologia AMOLED con refresh rate a 120 Hz. Con uno spessore di 8,4 mm ed un peso di 186 g, integra un sensore ID ottico posto sotto al display ed è disponibile nelle colorazioni Jet Black e Glaze White.

L'altra grossa differenza la troviamo nell'hardware. Anziché dello Snapdragon 870, GT Neo 2T fa utilizzo del MediaTek Dimensity 1200-AI, lo stesso che troviamo a bordo di OnePlus Nord 2 (ma non solo). Il chipset contiene una CPU octa-core a 3,05 GHz, GPU Mali-G77 MC9 e tagli di memorie da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage non espandibile. L'alimentazione è fornita da una 4.500 mAh con ricarica SuperDart a 65W. Non cambia invece il comparto fotografico, con una 64+8+2 MP con grandangolo e macro, così come la selfie camera da 16 MP. Rimangono anche gli speaker stereo, mentre un'aggiunta gradita è l'ingresso mini-jack per cuffie e simili.





Realme GT Neo 2T sarà disponibile in Cina e India al prezzo di 2.099 yuan (~281€), salendo a 2.299 yuan (~308€) ed infine 2.599 yuan (~348€).

