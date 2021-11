OnePlus 9RT: scarica i live wallpaper e gli sfondi ufficiali | Download

Dopo il debutto in Cina si attende che il nuovo modello della serie 9 arrivi anche in versione Global (anche se per il momento è già acquistabile anche per noi occidentali). Per ingannare l'attesa ora potete “trasformare” il vostro smartphone in un OnePlus 9RT grazie ai live wallpaper e gli sfondi ufficiali dedicati al flagship di mezzo, pronti per il download!

OnePlus 9RT: download sfondi ufficiali e live wallpaper

Come da tradizione per la compagnia cinese, anche il nuovo OnePlus 9RT porta con c'è alcuni live wallpaper e sfondi ufficiali inediti, pronti da utilizzare per personalizzare il proprio dispositivo. Ovviamente si tratta ancora una volta di immagini astratte, nel perfetto stile degli ultimi anni (e che di certo saranno gradite agli appassionati del brand e agli amanti degli sfondi colorati e funky). Gli sfondi sono disponibili in alta qualità e non dovrete far altro che scaricarli ed impostarli; per quanto riguarda i live wallpaper sono in formato video standard e sarà necessario un'app dedicata per utilizzarli come sfondo (ad esempio Video to Wallpaper); ovviamente ci sono alcune interfacce che permettono di impostare i video come wallpaper, quindi è a vostra discrezione.

Per scaricare gli sfondi ufficiali dedicati a OnePlus 9RT non resta che scaricare il pacchetto tramite questo link.

