Xiaomi Mi 11 Lite “esplode”: continuano i casi anomali

Dopo il caso di un altro OnePlus Nord 2 che esplode, si segnala un nuovo avvenimento affine, stavolta con protagonista Xiaomi Mi 11 Lite. Come accaduto per l'azienda rivale, anche questa volta il luogo dell'episodio è l'India ed in questo articolo vi riportiamo cosa e perché è successo.

Xiaomi Mi 11 Lite esplode: ecco cosa è successo

@Gaddamvaasu #vaasutechvlogs

Mi 11 lite blasted while charging please help me sir pic.twitter.com/9OE4ZA2kSN — Pathala Lava Kumar (@Prudhvi41862514) November 9, 2021

A riportare questo nuovo caso di esplosione è un utente indiano di Twitter, che mostra come il suo Mi 11 Lite totalmente danneggiato, con un'evidente rigonfiamento verso il basso che ci fa capire da dove nasce il problema. Infatti, come confermato dall'utente stesso, tutto ciò è avvenuto mentre lo smartphone Xiaomi era in carica, quindi è molto probabile il tutto possa essere dovuto ad un cortocircuito.

Questo non è il primo prodotto dell'universo Xiaomi che subisce tale sorte: già un POCO X3 Pro due mesi fa esplose dopo la ricarica e in quel caso l'azienda sostituì lo smartphone all'utente (sebbene non fosse del tutto “innocente”, stando a quanto riportava il brand). In questo caso invece, non conoscendo ancora tutte le dinamiche, Xiaomi non si è ancora espressa sull'accaduto, ma non è escluso possa accadere a breve.

Fortunatamente per l'utente, non ci sono stati danni collaterali se non l'esplosione dello smartphone, ma i dubbi ora salgono. Perché accade questo? Può essere davvero solo un problema di lotti difettosi o c'è un qualche problema con la ricarica rapida? La speranza è che la verità emerga quanto prima, in modo da capire come evitare tali episodi.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli