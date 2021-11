OnePlus Watch scende di prezzo con Coupon e c’è anche la versione Cyberpunk!

Se avete messo gli occhi su OnePlus Watch è arrivato il momento di risparmiare grazie al codice sconto dedicato e alla spedizione dall'Europa. E se siete appassionati di Cyberpunk 2077 – o semplicemente lo stile della Limited Edition vi intriga – segnaliamo che anche la versione speciale è in sconto con coupon!

OnePlus Watch e Watch Cyberpunk 2077 Edition sono in offerta con codice sconto (e spedizione EU)

Il primo smartwatch di OnePlus ha avuto un debutto sfortunato, ma per fortuna la casa cinese ha rilasciato tutta una serie di aggiornamenti per migliorare l'esperienza, facendogli guadagnare un bel po' di punti. OnePlus Watch non ha nulla da invidiare a rivali più noti ed adotta un design elegante ma al contempo sportivo. Il dispositivo monta un pannello AMOLED da 1.39″ con vetro protettivo con curvatura 2.5D, ha un diametro da 46 mm e presenta un corpo in acciaio inossidabile, con impermeabilità IP68. Ovviamente non mancano tante modalità dedicate allo sport, il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, il GPS, il rilevamento SpO2, microfono e speaker per rispondere alle chiamate via BT.

Il dispositivo ha debuttato anche in una Limited Edition dedicata a Cyberpunk 2077, con un cinturino ed un tema realizzati per l'occasione.

