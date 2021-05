Anche se il lancio del primo smartwatch della casa cinese non è andato nel migliore dei modi, la situazione sembra essersi stabilizzata (anche se sul sito ufficiale italiano il dispositivo non è ancora tornato in stock). Intanto l'azienda continua per la sua strada e dopo i primi indizi in merito ad un possibile Harry Potter Edition, si passa a qualcosa di più tangibile. OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition sarà la nuova incarnazione dell'indossabile, in arrivo nei prossimi giorni.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition: tutto quello che sappiamo

Design & specifiche

L'azienda ha confermato ufficialmente sia l'esistenza del dispositivo che il design tramite un teaser video. OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition arriverà con un design differente ed un tema dedicato. Il cinturino in silicone è caratterizzato dalla colorazione nera ed una striscia gialla, oltre che il logo del gioco. Il video ci mostra anche un quadrante dedicato e per ora non è dato di sapere se sarà l'unico realizzato per l'occasione.

Per quanto riguarda le specifiche è lecito immaginare che troveremo lo stesso comparto del modello base, ossia un display AMOLED da 1.39″, impermeabilità IP68 + 5 ATM, 1 GB di RAM, 4 GB di storage, batteria da 402 mAh, microfono e speaker. Non mancheranno le varie modalità sportive, i classici rilevamenti (attività cardiaca, stress, sonno, SpO2) ed il GPS.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition: prezzo e data d'uscita

Il lancio in Cina di OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition è fissato per il 24 maggio e per ora non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini (similmente al destino della Cobalt Edition, lanciata da poco in patria).

