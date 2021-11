CHUWI Hi10 Go è irrinunciabile: il 2-in-1 scende al minimo, con spedizione dall’Europa

Il mese di agosto sta passando molto lentamente, tra il caldo e le vacanze, ma è sempre tempo per il risparmio (specialmente quando riguarda le prossime settimane). Anche se manca ancora un po' di tempo per il ritorno a scuola, se siete in cerca di una soluzione completa ma votata al risparmio allora CHUWI Hi10 Go di certo non vi deluderà, specialmente se in offerta con codice sconto ad un prezzo accessibile e ora con spedizione da Europa su Banggood!

Codice sconto CHUWI Hi10 Go: come risparmiare con la nuova offerta di Banggood

Lanciato a inizio 2021, CHUWI Hi10 Go è un PC tablet 2 in 1 dotato di processore Intel Jasper Lake N4500, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Frontalmente abbiamo un pannello LCD da 10.1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel ed una selfie camera da 2 MP. La scocca posteriore ospita un singolo sensore da 5 MP. Ovviamente lato software troviamo Windows 10 mentre per la connettività non mancano Wi-Fi Dual Band, BT 4.2, 2 porte Type-C, 1 slot per schedine, un ingresso per le cuffie ed un'entrata micro HD 2.0.

Il tablet 2 in 1 CHUWI Hi10 Go è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione da Europa: di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente il link qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

