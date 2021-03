Il produttore cinese specializzato in dispositivi dal rapporto qualità/prezzo invidiabile torna alla riscossa con un nuovo tablet PC: si tratta del 2 in 1 CHUWI Hi10 Go, il primo della categoria equipaggiato con processori Intel Jasper Lake. Andiamo a scoprire i primi dettagli su design e scheda tecnica del terminale.

CHUWI Hi10 Go: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet PC 2 in 1

Il nuovo Hi10 Go di CHUWI è un tablet PC compatto, caratterizzato da un corpo in metallo (8.5 mm di spessore), una scocca leggera ed un ampio pannello IPS da 10.1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel. Come anticipato in apertura e come annunciato dalla stessa casa cinese, sarà il primo 2 in 1 ad avere a bordo un processore con architettura Jasper Lake di Intel, ossia un Celeron N5100. Rispetto alla precedente generazione con Gemini Lake (N4100) abbiamo un incremento del 30% delle performance, con consumi ridotti. Il nuovo N5100 è in grado di raggiungere una frequenza turbo di 2.8 GHz, è realizzato a 10 nm; la parte grafica è affidata ad una scheda HFM350 UHD a 800 MHz.

Lato memoria abbiamo 6 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage eMMC mentre l'autonomia si affida ad una batteria da 22 Wh. In merito al software, le immagini ci mostrano Windows 10 in azione; ovviamente il display è una soluzione touch, con tanto di supporto allo stilo.

Per quanto riguarda il periodo di uscita, CHUWI ha già confermato che il nuovo Hi10 Go arriverà sul mercato verso fine aprile 2021. Per ora non abbiamo una data precisa e anche il prezzo resta avvolto dal mistero. Nel frattempo vi lasciamo con il sito ufficiale del brand cinese, dove di certo saranno pubblicati i primi dettagli non appena disponibili.

