DERE V14S è il nuovo notebook sottile, colorato e subito in offerta

Quando si cerca una soluzione PC, soprattutto portatile, si guardano determinati aspetti come lo spessore, la portabilità e lo stile (oltre alle prestazioni). Una soluzione che risponde a queste esigenze è il nuovo notebook DERE V14S, dalla scocca sottile, colorata e specifiche tecniche di tutto rispetto che debutta in offerta con codice sconto.

DERE V14S: il nuovo notebook ultra-portatile sottile, colorato e prestante con codice sconto

Design e specifiche

Guardando al design del nuovo laptop DERE, notiamo subito che è pensato per varie fasce di utenti, partendo soprattutto dalle sue colorazioni in rosa, verde e argento. Oltre a questo, esso è un notebook molto sottile e pesa meno di 1 kg, rendendosi un ultrabook a tutti gli effetti. Non per questo però le sue specifiche sono meno appetibili. Partendo dal display da 14.1″ Full HD con bordi anch'essi molto sottili, che si sposano bene con la scocca rifinita con tecnologia CNC. A questo si aggiunge una sempre buona tastiera retro-illuminata.

Quanto all'hardware, abbiamo la nuovissima CPU Intel Celeron N5095 Jasper Laker, che migliora di molto le prestazioni della precedente generazione Gemini. Annessa ad essa, abbiamo la GPU Intel HD Graphics 500. Per le memorie, abbiamo una RAM da 12 GB DDR4 ed una SSD da 128/256 GB. Presente una batteria da 5.000 mAh. Quanto alle porte, non manca un'ingresso USB 3.0, una Type-C, jack da 3.5 mm, ingresso micro SD e quello per l'alimentatore.

DERE V14S – Prezzo e disponibilità

Il nuovo notebook sottile e colorato DERE V14S arriva sul mercato nelle configurazioni 12/128 GB e 12/256 GB e lo trovate nelle varie colorazioni sopracitate sullo store di AliExpress, dove grazie al codice sconto dedicato potrete ottenere una riduzione di 20$.

