La sfilata di produttori pronti ad annunciare l'arrivo di Android 11 Beta si arricchisce con una nuova aggiunta: Realme X50 Pro con relativa Realme UI 2.0. Google ha pubblicato la prima release dedicata alla futura versione di Android (qui trovate tutti i dettagli e le novità), un passo importante che rappresenta il preludio per il rilascio della versione stabile. Inoltre, adesso anche un maggior numero di modelli (oltre i Pixel) potranno testare con mano i cambiamenti dell'OS. Tra i protagonisti della prima beta, troviamo infatti anche Xiaomi, POCO, OPPO e OnePlus.

Aggiornamento 15/03: finalmente il flagship X50 Pro comincia a ricevere Android 11 e Realme UI 2.0 in Italia. Trovate tutti i dettagli dell'update direttamente a fine articolo.

Realme X50 Pro pronto a ricevere Android 11 Beta con la Realme UI 2.0

La compagnia asiatica ha rivelato che Realme X50 Pro riceverà la release Android 11 Beta 1, ma al momento manca ancora una data precisa. Il periodo di riferimento è fissato a metà luglio, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli. Il fatto che Realme abbia annunciato al volo la presenza di questa build a bordo del suo smartphone di punta non stupisce: in fondo parliamo appunto del nuovo modello top del brand, mosso dallo Snapdragon 865 e dotato del supporto alla ricarica SuperDart da 65W (qui trovate la nostra recensione).

Il dispositivo arriva con a bordo Android 10, nella veste dell'interfaccia proprietaria Realme UI. Per quanto riguarda il lancio di Android 11 nella sua prima incarnazione beta, non appena l'azienda darà il via al rilascio del firmware provvederemo ad aggiornare questo articolo con i link al download.

L'azienda rilascia la prima Beta | Aggiornamento 1/07

Con l'annuncio di Android 11, la compagnia asiatica ha confermato già dal mese di giugno l'arrivo della prima beta dedicata al major update. Quest'oggi, il CMO Xu Qi Chase e il forum ufficiale del brand hanno dato il benvenuto ad Android 11 Beta 1 a bordo di Realme X50 Pro.

Al momento il firmware in questione è disponibile solo in Cina e dovremo pazientare prima di avere una versione dedicata al mercato globale. Tornando alla beta, com'è facile immaginare si tratta di una primissima release e la stessa azienda consiglia l'installazione solo agli sviluppatori. Trattandosi di una build che non si aggiornerà frequentemente (almeno per ora) non è raccomandata per gli utenti standard.





Realme X50 Pro: Android 11 Beta 1 anche in versione Global | Aggiornamento 2/07

Dopo il debutto in Cina, Android 11 Beta 1 è disponibile anche per Realme X50 Pro in versione Global (India). Come già sottolineato in precedenza, si tratta di una release dedicata agli sviluppatori e di certo non è adatta per un uso quotidiano dello smartphone. Inoltre segnaliamo che il passaggio al nuovo firmware cancellerà i dati presenti sul device, quindi è necessario effettuare un backup. Per procedere con l'aggiornamento è richiesta la versione di Android 10 RMX2076PU_11.A.25, disponibile qui. In basso invece trovate il link per l'update alla Beta 1 direttamente da Android 10.

RM X50 Pro – Android 11 Beta 1 (Global India) – Download

Anche la Player Edition ha ricevuto la prima Beta di Android 11 | Aggiornamento 9/07

Dopo il lancio di Realme X50 Pro – arrivato anche da noi – la compagnia asiatica ha fatto il bis con la Player Edition, versione “potenziata” pensata per gli appassionati di mobile gaming. Nonostante il nome altisonante, questa variante non presenta LED tamarri o tasti laterali, concentrandosi sul sistema di raffreddamento, il motore di vibrazione e la parte software (con tecnologia HyperBoost 3.0).

E ora la prima Beta di Android 11 arriva anche su questa versione – ricordiamo, siglata RMX2072 – anche se al momento l'interfaccia è ancora basata sulla Realme UI 1.0. I primi dettagli in merito alla versione 2.0 hanno già cominciato a fare capolino (con tanto di immagini).

Realme UI 2.0 e Android 11 Beta 2 arrivano su X50 Pro | Aggiornamento 19/10

È partito il rilascio della nuova versione di Android 11 Beta 2 basata sulla Realme UI 2.0 per X50 Pro. Il top di gamma Realme è il primo ad avere la Beta comprensiva dell'ultima versione di Android e della UI proprietaria, visto che le release precedenti erano basate sulla 1.0. Il firmware è la versione RMX2076PU_11_C.13, destinato al pubblico indiano, ed integra ottimizzazioni per la fotocamera e risoluzione di bug relativi a gaming, navigazione, lock screen e batteria.

È tempo di Open Beta | Aggiornamento 05/11

Realme annuncia l'apertura della fase Open Beta che permetterà agli utenti con Realme X50 Pro di testare la Realme UI 2.0 su base Android 11. Da oggi è così possibile testarla entrando nel programma di testing ufficiale: nel thread dedicato sul forum Realme trovate la procedura de seguire per installare la Beta. Sarà necessario che lo smartphone abbia almeno il 60% di batteria ma soprattutto l'aggiornamento alla build indiana RMX2076PU_11.A.37. Per il momento in Europa siamo fermi alla A.34, perciò dovrete necessariamente installarlo manualmente.

Arriva l'aggiornamento stabile | Aggiornamento 04/12

Finalmente Realme ha iniziato il rilascio dell'aggiornamento stabile ad Android 11 e Realme UI 2.0 per il proprio flagship Realme X50 Pro. È il primo a ricevere l'update definitivo e da adesso in poi l'azienda si concentrerà sugli altri modelli per i quali è previsto questo major update. Il roll-out della build C.16 è partito in India e si espanderà via via anche alle altre regioni geografiche. Ecco il changelog completo:

Personalizzazione Personalizza l'interfaccia utente per renderla tua. Ora puoi creare il tuo sfondo scegliendo i colori dalle tue foto. Le icone di terze parti per le app nella schermata iniziale sono ora supportate. Sono disponibili tre stili di modalità scura: Migliorato, medio e delicato; gli sfondi e le icone possono essere regolati in modalità scura; il contrasto del display può essere regolato automaticamente in base alla luce ambientale.

Alta Efficienza Ora puoi trascinare testo, immagini o file fuori da una finestra mobile o da un'app a un'altra in modalità Schermo diviso. Ottimizzata la pagina di modifica di Smart Sidebar: vengono visualizzate due schede e l'ordine degli elementi può essere personalizzato.

Sistema Aggiunti “Toni melodici”: i toni di notifica consecutivi verranno collegati per formare un'unica melodia. È ora possibile determinare un periodo di tempo in cui la funzione Non disturbare è attiva. Ottimizzate le interfacce utente di Note: sono disponibili nuovi elementi visivi nell'elenco e nelle pagine di modifica. Aggiunte animazioni meteo per offrirti un'esperienza più interessante. Effetti di vibrazione ottimizzati per l'inserimento di testo e il gameplay. “Luminosità automatica” ottimizzata.

Launcher Ora puoi rimuovere una cartella o combinarla con un'altra. Aggiunti filtri per la “Modalità cassetto”: ora puoi filtrare le app per lettere, data di installazione o frequenza di utilizzo per trovare rapidamente un'app.

Sicurezza e Privacy Aggiunto “Clona sistema”: puoi creare un clone di sistema dal tuo sistema principale e utilizzare impronte digitali diverse per accedere a sistemi diversi. Ora puoi attivare o disattivare “Blocco app” nelle Impostazioni rapide. Aggiunto “Messaggio di batteria scarica”: quando la batteria del telefono è inferiore al 15%, puoi inviare rapidamente un messaggio per condividere la tua posizione con persone specificate. Funzioni SOS più potenti Informazioni di emergenza: puoi visualizzare rapidamente le tue informazioni di emergenza personali ai primi soccorritori. Le informazioni possono essere visualizzate anche quando lo schermo è bloccato. “Gestione autorizzazioni” ottimizzato: ora puoi scegliere “Consenti solo una volta” per autorizzazioni sensibili per proteggere meglio la tua privacy.

Giochi Aggiunta la modalità Immersiva che riduce i disturbi durante il gioco in modo da poter rimanere concentrato. Puoi cambiare il modo di attivazione del Game Assistant.

Comunicazione Puoi condividere il tuo hotspot personale con altri tramite un codice QR.

Foto Aggiunta la funzione Cloud Sync for Private Safe che ti consente di sincronizzare le foto nella tua cassaforte privata sul cloud. Ottimizzata la funzione di fotoritocco con algoritmi aggiornati e più effetti di markup e filtri.

HeyTap Cloud Puoi eseguire il backup di foto, documenti, impostazioni di sistema e altro e migrare facilmente su un nuovo telefono. È possibile selezionare i tipi di dati di cui eseguire il backup o il ripristino.

Fotocamera Aggiunte scorciatoie per condividere e modificare istantaneamente foto o video. Aggiunta la funzione di zoom inerziale che rende lo zoom più fluido durante le riprese video. Aggiunta la funzione di rilevamento delle macchie sulle lenti. Aggiunte la funzione di livello e griglia per aiutarti a comporre video.

Realme Lab Aggiunto Sleep Capsule, ti aiuta a programmare i tempi di inattività e a garantire il tempo di sonno

Accessibilità Aggiunto “Amplificatore audio”: è possibile amplificare i suoni deboli nell'ambiente e ammorbidire i suoni forti quando si indossano gli auricolari.



Abbiamo la data per l'Italia | Aggiornamento 25/01

Si inizia ad intravedere la luce per il debutto di Realme UI 2.0 fuori dall'Asia, in particolar modo in Italia. Il primo smartphone ad aggiornarsi dovrebbe essere Realme X50 Pro, di cui sappiamo adesso il periodo di aggiornamento nel nostro paese.

Come dichiarato dalla pagina Facebook di Realme Italia, il major update inizierà ad essere rilasciato ufficialmente durante maggio. Realme si è dimostrata reattiva quando si parla di aggiornamenti settimanali, ma con il proprio major update ad Android 11 ha subito qualche rallentamento. Speriamo che la situazione migliori nel corso del 2021.

Si parte in Europa | Aggiornamento 30/01

Lentamente, l'aggiornamento stabile a Realme UI 2.0 per X50 Pro sta approdando anche in Europa. In queste ore è ufficialmente partito il roll-out nel continente, con la build RMX2075EUNV44_11_C.17 / RMX2075EU_11_C.17 che è in via di diffusione. Tempistiche ben precedenti a quanto previsto per l'Italia, quindi le ipotesi sono due: o si tratta di un roll-out imprevisto oppure Realme Italia si è sbagliata (speriamo nella seconda!).

Realme X50 Pro 5G riceve l'aggiornamento ad Android 11 (con Realme UI 2.0) in Italia | Aggiornamento 15/03

1 di 4

Dopo mesi di test e di attesa ecco che finalmente Android 11 comincia a fare capolino a bordo di Realme X50 Pro 5G in Italia, ovviamente sotto forma di Realme UI 2.0. Si tratta dell'ultima versione dell'interfaccia proprietaria del brand (qui trovate tutti i dettagli) mentre per quanto riguarda il lungo changelog lo trovate nelle immagini in galleria o scorrendo le sezioni precedenti dell'articolo. L'aggiornamento porta il firmware alla versione RMX2075_11_C.18, con tante novità.

Nel momento in cui scriviamo l'update è in fase di rilascio in Italia: voi avete già ricevuto la fatidica notifica? In caso di risposta negativa provate a forzare l'aggiornamento manualmente, tramite le impostazioni.

Se volete scoprire tutti i trucchi della Realme UI (per usare al meglio il vostro dispositivo), date un'occhiata al nostro approfondimento.

Come effettuare l'aggiornamento ad Android 11 (e il rollback)

Qualora vogliate provare ad installare la release – a vostro rischio e pericolo – la procedura è la seguente:

trasferite il nuovo firmware sulla memoria dello smartphone;

dal File Manager cliccate sul pacchetto;

un messaggio informerà che saranno cancellati i dati dell'utente;

cliccate sul passaggio successivo ed effettuate il backup;

andate al passaggio successivo per confermare l'aggiornamento, quindi selezionate Aggiorna ora e attendere il completamento dell'operazione.

Se per caso volete tornare indietro ad Android 10 non dovrete far altro che seguire la medesima procedura, installando però il pacchetto dedicato al rollback (lo trovate qui).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu