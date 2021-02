Ultimamente ha fatto parlare il possibile (ma non ancora certo) debutto di POCO nel campo nei laptop, ma nel frattempo la costola di Xiaomi non è rimasta di certo in disparte. La casa cinese ha annunciato il debutto della nuova serie RedmiBook Pro equipaggiata con i nuovi processori Intel Tiger Lake H35 e composta da due modelli, uno da 15 ed uno da 14 pollici: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e uscita.

Xiaomi annuncia l'arrivo dei nuovi RedmiBook Pro, con Intel Tiger Lake H35

Design e display

Il nuovo RedmiBook Pro 15 arriva con un design ampiamente collaudato ed un corpo in metallo. Il display è un'unità da 15″ con una risoluzione da 3.2K, densità di 242 PPI, rapporto in 16:10 e refresh rate a 90 Hz.

Tornando sul look del nuovo RedmiBook Pro 15, Xiaomi per i suoi notebook punta a mantenere una certa riconoscibilità senza stravolgere il design. A conferma di ciò, ritroviamo tutte le somiglianze con dispositivi ben più costosi e blasonati: insomma, l'anima “premium” c'è e si vede.

Il terminale non si fa mancare nulla e lungo la cornice superiore trova spazio una fotocamera per le videochiamate. Questo periodo storico ci ha insegnato l'importanza di potersi interfacciare a distanza – per smart working e DaD – quindi non stupisce che il nuovo RedmiBook possa puntare anche su quest'aspetto.

A proposito di semplicità e di usabilità, confermata la presenza di una tastiera full-size, con tanto di retroilluminazione e tastierino numerico.

Specifiche e caratteristiche

Freschi di lancio, i processori targati Intel offrono una configurazione quad-core Willow Cove con grafica Iris Xe ed arrivano in tre incarnazioni, ovvero Intel i7-11375H Special Edition, i7-11370H, i5-11300H. Per quanto riguarda il maggiore dei tre, si tratta di una soluzione a quattro core ed otto thread, in grado di toccare i 5.0 GHz; non manca poi il supporto DDR4-3200 (64 GB) o LPDDR4X-4266 (32 GB), nonché Thunderbolt 4 e PCIe 4.0.

Il nuovo RedmiBook è il primo terminale ad arrivare con bordo i processori Intel Core H35 di undicesima generazione; per quanto riguarda la parte grafica, il terminale integra una scheda NVIDIA MX450, GPU di ultima generazione del produttore, pensata per le alte prestazioni di questo tipo di prodotti.

Non mancano poi il supporto al Wi-Fi 6, la già citata porta Thunderbolt 4, il supporto alla ricarica rapida da 100W. Tra le funzionalità più interessanti troviamo il supporto a MIUI+ e quello all'assistente XiaoAI.

RedmiBook 14 Pro: quali sono le differenze

Anche nel caso di RedmiBook 14 Pro abbiamo processori Intel Core di undicesima generazione, sempre con grafica MX450 e supporto al Wi-Fi 6. Anche in questo casi si tratta di un terminale con fotocamera integrata e la possibilità di interfacciarsi agli smartphone con MIUI+. Lato memorie troviamo fino a 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e 512 GB di storage.

Il display da 14″ offre una risoluzione a 2.5K, con rapporto in 16.10. La ricarica rapida scende a 65W.

Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo di vendita di RedmiBook Pro 15, si parte da 633€ al cambio (4.999 yuan) con la versione da 16/512 GB con processore i5. La configurazione massima prevede la presenza della versione Intel Core i7, sempre con 16/512 GB, a 798€ (ossia 6.299 yuan). Con RedmiBook Pro 14 si parte invece da 570€ al cambio (4.499 yuan). Le vendite dei nuovi notebook partiranno il prossimo 4/6 marzo in patria, rispettivamente per la versione Pro 14 e quella Pro 15.

