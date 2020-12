Parlare di Xiaomi spesso significa parlare anche di tante altre realtà che gravitano intorno alla compagnia di Lei Jun. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un'incredibile crescita del brand Redmi, diventato un ecosistema a sé stante, seppur – ovviamente – collegato a quello della casa madre. Forse anche per POCO si cela il medesimo destino: divenuto indipendente lo scorso novembre (con il debutto del modello M3), il marchio potrebbe scrollarsi di dosso il “limite” degli smartphone low budget e puntare anche ad altri prodotti, forse perfino notebook.

POCO potrebbe lanciare anche dei notebook: si punta ad un ecosistema come Xiaomi o Redmi?

2 new laptop batteries (R15B02W, R14B02W)have now received the Indian BIS certification, but this time they are listed under the POCO branding.

POCO laptops? #Xiaomi #POCO pic.twitter.com/fNeP3kEFTG — Mukul Sharma (@stufflistings) December 17, 2020

Per amor di precisione non stiamo vaneggiando né fantasticando: nelle scorse ore l'ente indiano BIS ha certificato due batterie per laptop siglate R15B02W e R14B02W, con riferimento a Xiaomi e non solo. Infatti oltre alla casa cinese compare anche il marchio POCO e questa è la prima volta che il brand fa capolino accanto ad un accessorio dedicato ai notebook. Non abbiamo la certezza assoluta – e anche il leaker Mukul Sharma appare incerto – ma forse potremmo aspettarci novità interessanti per la compagnia asiatica.

D'altronde il sondaggio in merito alle cuffie TWS di POCO ha dimostrato l'interesse del brand verso altri accessori e l'interesse ad uscire fuori dai confini degli smartphone. Di conseguenza, pensare ad uno o più notebook – magari soluzioni economiche – a marchio POCO non sembra poi così irreale. In fondo si tratterebbe dello stesso percorso di Redmi, partita dal mobile per poi arrivare ai PC e gli indossabili, passando perfino per una lavatrice. Sarà questo il destino di POCO? Non ci resta che pazientare ancora un po', in attesa che l'azienda scopra le sue carte ed i suoi piani per il futuro (e sperando che il nome di un possibile terminale non sia POCOBook… ).

