Andare in bici è da sempre un piacere, soprattutto ora che possono sfrecciare grazie ai motori elettrici. Per questo, una soluzione top come la bici elettrica Fat Bike Engwe EP-2 può essere una scelta interessante, soprattutto in offerta al minimo storico su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa gratis.

Engwe EP-2: la bici elettrica top gamma in offerta al minimo storico con codice sconto su Geekbuying

Il design della Fat Bike Engwe ha forti richiami sportivi, grazie alla sua struttura metallica e metallizzata. Ma anche le sue capacità richiamano a sessioni sportive di un certo livello, partendo dal motore da 500 W e-Drive, che permette una velocità massima fino ai 25 km/h. Questo però va coadiuvato alla batteria da 48 V/12.5 Ah che permette di avere una grande autonomia fino a circa 100 km.

Il tutto è correlato a due ottime ruote rinforzate da 20″, il cambio Shimano a 7 velocità, ma anche freni a disco, una capacità di peso fino a 150 kg, un display LCD M5 da 4″ per monitorare i vari dati della Fat Bike e soprattutto il fatto che la ENGWE è pieghevole e quindi facilmente trasportabile.

La bici elettrica Fat Bike Engwe EP-2 è in offerta al minimo storico su Geekbuying grazie al Coupon che trovate nel box in basso al prezzo di 794.63€, molto conveniente se pensiamo alla spedizione da Europa gratis.

N.B. se non doveste visualizzare il codice sconto, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

