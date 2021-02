Tra i tanti brand che commercializzano smartphone sia in Cina che in Occidente ce n'è uno che vuole imporsi senza distinzioni di mercato ed è Realme. infatti, con la sua nuova strategia flagship è pronto a prendersi sia il mercato cinese che quello globale e lo dimostra il milione di prenotazioni per il nuovo Realme GT.

Realme GT potrebbe segnare la svolta del brand: 1 milione di smartphone in prenotazione

I motivi per cui il Realme GT sta ottenendo tanto “hype” sono molteplici e tutti convergono nella grande potenza che dovrebbe mostrare il nuovo flagship. Mai come questa volta il brand non punterà a fare bella figura solo in India ed in Europa, vero e proprio terreno di conquista del giovane brand fratello di OPPO e OnePlus, ma anche in patria, dove il marchio sta assumendo una nuova consapevolezza che prima d'ora era forse un po' mancata.

Ora però, pare che finalmente gli utenti si siano accorti delle potenzialità dei terminali dell'azienda, che quindi potrebbe ottenere definitivamente la visibilità che ha iniziato a prendersi durante i mesi scorsi e che ora potrà consolidare con uno smartphone senza veri compromessi e con un prezzo molto competitivo.

Certo, ci sarà da battere la competizione di un, mai come prima d'ora, spietato Redmi K40 Pro e forse anche del prossimo iQOO Neo 5, ma è chiaro che ha iniziato la sfida dei Flagship Killer con il piede giustissimo.

