Amazfit parla dei prodotti futuri: ci saranno ECG e pressione sanguigna

C'è fermento in casa Huami, adesso denominata come Zepp Health e dietro al brand Amazfit, noto anche in occidente nel panorama degli indossabili. Nella sua breve ma corposa storia, il produttore ha lanciato diversi dispositivi, in modo da diversificare il proprio catalogo. Dopo essersi fatta conoscere al fianco di Xiaomi, la società si è poi resa indipendente, cercando di gareggiare al pari dei nomi più blasonati. E come dichiarato dalla dirigenza, c'è la volontà di alzare ulteriormente l'asticella, specialmente in ambito salutistico.

Zepp Health (ex Huami) parla dei prodotti futuri sotto il marchio Amazfit

Nel 2018 avvenne l'acquisizione da parte di Huami di Zepp, realtà californiana dedita alla creazione di prodotti wearable. In questo modo, Huami ha acquisito addetti ai lavori e tecnologie che l'hanno aiutata a potenziare ulteriormente il proprio know-how. Ecco quanto dichiarato dal COO Mike Yeung: “Attualmente ci stiamo impegnando con la FDA statunitense e in aree come l'ECG e il monitoraggio della pressione sanguigna. Mentre stiamo ottenendo la certificazione FDA del nostro algoritmo, siamo già in partnership con AliveCor qui negli Stati Uniti“.

Nello specifico, AliveCor è una compagnia (sempre californiana) impegnata nello sviluppo di dispositivi medici con intelligenza artificiale annessa. È stata una delle prime realtà in grado di ottenere la certificazione FDA per l'utilizzo dei propri prodotti per il monitoraggio cardiaco. Con il gadget tascabile KardiaMobile, per esempio, è possibile effettuare un'ECG, potendo così rilevare eventuali malfunzioni del cuore come aritmie, tachicardie e bradicardie. Una partnership, quindi, che darà una mano a Huami ed Amazfit a produrre dispositivi che saranno capaci di effettuare ECG e misurare la pressione sanguigna. Non solo: come afferma Yeung, l'azienda sta lavorando anche per lo sviluppo di una tecnologia per il monitoraggio della glicemia.

Ricordiamo che Amazfit ha già creato prodotti del genere: basti pensare ad Amazfit Nexo, il primo smartwatch dotato di variante ECG ma che non è mai arrivato in occidente.

