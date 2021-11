Road to Xiaomi Friday: il Singles Day del Mi Store è ricchissimo!

Cercate offerte sui prodotti Xiaomi in occasione del Singles Day 11.11 2021, di cui vi abbiamo parlato in questo approfondimento? Il Mi Store, proprio in occasione dell'11 novembre 2021, ha inaugurato il Road to Xiaomi Friday, con smartphone, tablet e accessori in super sconto oltre a tante iniziative dedicate.

Road to Xiaomi Friday: tutte le iniziative Mi Store dedicate al Singles Day 11.11

Bonus giornalieri esclusivi

Bonus esclusivi Xiaomi Singles Day

Da dove possiamo iniziare a parlare dell'11.11 Xiaomi? Si parte dalle iniziative sotto forma di premio giornaliero, fino al 14 novembre 2021, che vi permette di ottenere bonus esclusivi del Mi Store e da utilizzare proprio sul sito ufficiale. Inoltre, ottenendo 5 stelle, si può ottenere un Coupon da 30€ su 500€ di spesa.

Deposito di prevendita

Proseguendo, abbiamo l'opzione Deposito di prevendita, che permette di ottenere prodotti Xiaomi in sconto lasciando una somma per poi saldare la restante parte ad un prezzo minore. Un esempio? Xiaomi Pad 5 6/128 GB può essere vostro a 299.90€ invece che 399.90€, andando a saldare il prodotto entro il 21 novembre.

Più mi piace, più sconti

Altra iniziativa interessante è quella denominata “Più mi piace, più sconti”. Essa permette di ottenere uno sconto maggiore su determinati prodotti in base ai “mi piace” ottenuti sui social. Un esempio è il POCO X3 Pro 6/128 GB, ottenibile a 179.90€ visto che ha ottenuto oltre 4.000 preferenze.

Offerte Speciali

Infine, per i più veloci e desiderosi di sconti, il Mi Store di Xiaomi mette a disposizioni numerose offerte lampo valide per 24 o 48 ore, oppure sconti su nuovi prodotti che arriveranno a breve o anche il 2×1 su alcuni prodotti come lo zaino, le lampadine smart oppure il caricabatterie da 65W. In più, nel caso non fosse sazi di tutte queste promozioni, su una selezione di articoli riceverete uno sconto di 10€ su almeno 259€ spesi oppure 20€ su una spesa di 459€.

Trovate tutte queste iniziative e tutte le informazioni utili sulla promozione dello store Xiaomi al link che trovate qui sotto. Ricordiamo che Road to Xiaomi Friday è valido fino al prossimo 18 novembre 2021.

