OnePlus Nord 2 “esplode”, nuovo caso: il danno è grosso ma con un epilogo positivo

Nei mesi scorsi ci sono stati molteplici casi di problemi con OnePlus Nord 2 particolarmente inclini ad “esplodere”: stando alle varie segnalazioni il nuovo modello di fascia media del brand cinese sarebbe stato protagonista di alcuni episodi poco piacevoli e stavolta vi segnaliamo l'ennesimo caso avvenuto in India.

Aggiornamento 13/11: arriva la conclusione della vicenda legata all'ultimo OnePlus Nord 2 esplosivo. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OnePlus Nord 2, nuovo modello esplosivo: ecco che cosa è successo

Per prima cosa è bene fare alcune precisazioni necessarie prima di proseguire: i OnePlus Nord 2 esplosivi sono stati avvistati esclusivamente nel mercato indiano, quindi è altamente probabile che si tratti di un problema localizzato. Inoltre il numero di episodi è comunque ridotto e non sembra trattarsi di una sorta di “epidemia”: probabile che si tratti di alcuni modelli difettosi, legati ad un determinato lotto. Infine è bene ricordare che nei casi precedenti abbiamo avuto degli utenti colpiti da questo malaugurato incidente, ma anche alcuni clienti che hanno denunciato via social in mala fede.

Fatte queste doverose premesse passiamo al nuovo caso, ancora una volta segnalato in India. Un modello di OnePlus Nord 2 è esploso mentre era nella tasca destra del proprietario, causando al malcapitato un'ustione non da poco. In base a quanto si legge dal post di denuncia il dispositivo sarebbe esploso dal nulla e senza alcun preavviso: le immagini mostrano il corpo del terminale con un danno localizzato nella parte in basso a destra (vista posteriore del device).

@OnePlus_IN Never expected this from you #OnePlusNord2Blast see what your product have done. Please be prepared for the consequences. Stop playing with peoples life. Because of you that boy is suffering contact asap. pic.twitter.com/5Wi9YCbnj8 — Suhit Sharma (@suhitrulz) November 3, 2021

Il modello era avvolto da una cover in TPU, una semplice custodia morbida trasparente. Ovviamente come in ogni caso bisogna prendere il tutto con le dovute precauzioni: OnePlus ha già comunicato di aver contattato l'utente e di aver dato il via ad un'indagine per comprendere la dinamica dell'incidente, prendendo il tutto molto sul serio. Non appena ci saranno novità o chiarimenti provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Aggiornamento 13/11

A distanza di alcuni giorni dall'esplosione dell'ennesimo OnePlus Nord 2 (ricordiamo, in India) arriva la conclusione della vicenda, tramite dettagli dall'azienda e dallo sfortunato utente protagonista. L'azienda ha ritirato il modello incriminato per raccogliere informazioni; intanto il povero malcapitato (che ha subito un'ustione di secondo grado) è stato rimborsato per quanto riguarda il terminale e la casa cinese si farà carico di tutte le spese mediche. Inoltre pare che OnePlus abbia preso parecchio sul serio la vicenda e che il responsabile operativo sia in contatto costante con l'utente.

Tirando le somme, quindi un problemino di produzione con i OnePlus Nord 2 indiano potrebbe esistere (almeno con alcune unità). Speriamo che questo sia l'ultimo modello protagonista di una vicenda di questo tipo. Comunque è bene notare come l'azienda si sia mossa in modo tempestivo rispetto al caso di alcune settimane fa (segno che il precedente “sfortunato” potrebbe essere effettivamente in cattiva fede).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da