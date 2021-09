POCO X3 Pro esplode dopo la ricarica: ecco cosa è successo

Negli ultimi anni i sistemi di sicurezza degli smartphone si è affinato e sicuramente oggi sono molto meno soggetti a problemi di natura elettrica. Capita però che condizioni particolari possano portare alcuni dispositivi a prendere fuoco o addirittura a subire esplosioni, come è successo con un POCO X3 Pro in India, che è esploso dopo una ricarica completa.

POCO X3 Pro esplode: l'azienda non si è ancora pronunciata

I just bought the phone 2 month ago and look at this phone got blast firstly charging 100% than i remove charger than 5 min later blast .shame on uh poco. SIR HELP @POCOGlobal @IndiaPOCO @MiIndiaSupport @MiIndiaFC pic.twitter.com/2VEUL7eYhS — Ammybhardwaj (@Ammybhardwaj13) September 4, 2021

A riportare questa situazione è lo stesso utente che l'ha subita, un ragazzo indiano che ha mostrato su Twitter quanto accaduto. Egli mostra anche che ha acquistato questo POCO X3 Pro il 15 giugno 2021 da un venditore di terze parti, che però non è chiaro se sia un rivenditore autorizzato o meno. In ogni caso, è possibile vedere come lo smartphone abbia preso fuoco sul lato posteriore, in seguito a probabile mini esplosione della batteria, tanto da bruciare anche le lenzuola dove si trovava. Per la cronaca, non ci sono stati feriti.

Per provare a capire un po' le cause del problema, ci si affida alla versione dell'utente stesso, che dichiara che l'episodio è accaduto dopo aver caricato completamente lo smartphone. Quindi, è facile sia collegato a questo evento, ma il dubbio resta sul fatto che non è avvenuto durante la ricarica. Ed in effetti, come sappiamo, i caricabatterie rapidi di ultima generazione sono comunque dotati di varie certificazioni anti-incendio e anti-cortocircuito. Purtroppo, non abbiamo notizia della replica di POCO o di Xiaomi, che probabilmente stanno provando a risalire alla causa effettiva.

Non è affatto escluso che possa essere un problema generato dall'utente stesso, come successe con il modello X3 di un'altra persona. Nel caso ne sapremo di più, vi aggiorneremo sicuramente, anche con la posizione ufficiale dell'azienda. Nel frattempo, potete consultare la nostra recensione di POCO X3 Pro.

