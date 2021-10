Quest'anno la casa cinese ha deciso di dare uno scossone alla sua lineup top, rinunciando al solito modello T: niente 9T, bensì una versione 9RT, una soluzione che rappresenta una naturale evoluzione di un dispositivo che abbiamo apprezzato e che ci ha regalato non poche soddisfazioni. Curiosi di saperne di più e di mettere le mani sul nuovo arrivato? Allora andiamo a scoprire dove comprare OnePlus 9RT!

OnePlus 9RT: dove comprare il nuovo flagship economico

Immancabile il solito recap: OnePlus 9RT fa un passo avanti rispetto al modello R puntando sullo Snapdragon 888 e strizzando l'occhio al gaming. Infatti frontalmente troviamo un display AMOLED da 6.62″ Full HD+ a 120 Hz, ma con una frequenza di campionamento al tocco che schizza a 600 Hz. Ciò si traduce in una reattività del touch stellare, perfetta per il gaming sfrenato. Non manca un sistema di dissipazione migliorato, con un'area maggiorata del 59% (per mantenere sempre temperature “fresche”). Completano il pacchetto memorie LPDDR5/UFS 3.1, 4.500 mAh di batteria, la super ricarica da 65W, speaker stereo ed NFC. Per il software ritroviamo Android 11, ma sotto forma di ColorOS 12 dato che si tratta di un terminale cinese. Se volete sapere tutto sul dispositivo, qui trovate il nostro approfondimento; continuate a leggere, invece, per scoprire dove comprare il nuovo OnePlus 9RT in tutti i tagli di memoria disponibili.

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 16€) e pagamento sicuro tramite PayPal; per ora sono presenti tutte le colorazioni (Black, Silver e Green). Il software è la ColorOS, ovviamente in versione China (in lingua inglese e cinese).

Nel momento in cui scriviamo è presente una promo dedicata al nuovo arrivato: acquistando Oneplus 9RT si riceverà uno sconto di 5€ che verrà aggiunto automaticamente al carrello durante il processo di pagamento.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu