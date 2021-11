Realme GT 3 Pro avrà partnership fotografica? Un render lo suggerisce

Neanche il tempo di vedere l'approdo di Realme GT Neo 2 in Italia che già si guarda al futuro del brand in giallo. Da un nuovo leak infatti, apprendiamo un render che ci mostra il possibile Realme GT 3 Pro realizzato tramite una collaborazione con un partner molto rinomato per la fotografia.

Realme GT 3 Pro Ricoh Photogrphy Edition: render molto fantasioso o interessante realtà?

A riportare questa possibilità è stato il leaker di Weibo Prince Natty (poi ricondivisa da Mukul Sharma), che mostra due render che uniscono vari dettagli dedicati proprio a Realme. Infatti, aldilà della riga in giallo riportante il motto “Dare to Leap“, troviamo anche una riga più grande in grigio riportante il marchio Ricoh. Questo apre a tutta una serie di possibilità per il brand di Sky Li e Madhav Sheth, che quindi farebbe un salto di qualità notevole e non solo per quanto riguarda l'hardware ed il prezzo, come recentemente annunciato.

Il leaker però fa di più e mostra due render: il primo con il bumper fotocamera di lato ed uno con soluzione centrale e dotato persino dei sensori che lo comporrebbero. Come possiamo vedere, ci sarebbe un modulo tripla, di cui un obiettivo a periscopio ed altri due piuttosto grandi con il terzo contornato da un anello in giallo. Sebbene non sia prettamente una novità, l'approdo del periscopio già visto con Realme X3 Super Zoom dovrebbe essere notevolmente migliorato per raggiungere i livelli della serie Find X di OPPO, soprattutto grazie a ciò che potrebbe apportare Ricoh in questa partnership.

Chiaramente, i render sono ancora troppo abbozzati per definirli totalmente veritieri, ma è chiaro che non dispiacerebbe affatto vedere un flagship così interessante sul mercato, specie da un brand così giovane e propositivo come Realme.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da