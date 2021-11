La nuova serie vivo X80 sarebbe più vicina del previsto

Mentre la compagnia asiatica raccoglie consensi in Europa (con un aumento di vendite da non sottovalutare), ovviamente si pensa anche al futuro e alla prossima serie vivo X80: il lancio sarebbe molto vicino, secondo le ultime indiscrezioni!

vivo X80, X80 Pro e X80 Pro+: il debutto è atteso per i primi mesi del 2022

Il debutto internazionale della serie X60 è avvenuto a maggio 2021 (anche in Italia) mentre per quanto riguarda la gamma X70 il lancio Global risale al mese di settembre, ma solo per il mercato indiano (ovviamente anche per noi è possibile acquistare questi dispositivi grazie a store alternativi). A quanto pare, secondo fonti interne alla compagnia cinese, la nuova gamma vivo X80 – composta da un trittico di smartphone – farà capolino in India già nel mese di febbraio 2022 (o addirittura già alla fine di gennaio). Con i modelli precedenti ci sarebbe quindi uno stacco di appena 5 mesi. Al momento non è dato di sapere se questi terminali arriveranno anche in Europa e quindi restiamo in attesa di novità.

Tornando alla release Global, la fonte rivela che sarebbero previsti solo due modelli su tre e che la versione standard potrebbe non essere tra queste. In parole povere, almeno per il mercato indiano dovremmo avere l'uscita di vivo X80 Pro e X80 Pro+.

Per tutti i dettagli e le indiscrezioni sulla futura serie vivo X80, qui trovate il nostro approfondimento dedicato alla gamma!

