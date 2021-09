Dove comprare i nuovi vivo X70 e X70 Pro

Anche se per il momento bisognerà pazientare per mettere le mani sulle versioni Global, i nuovi modelli della serie X70 sono già stati lanciati in patria già da diverso tempo e ora sono disponibili anche per noi occidentali. Andiamo a scoprire dove comprare vivo X70 e X70 Pro!

vivo X70 e X70 Pro: dove comprare i nuovi flagship

Per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi modelli del brand cinese, si tratta di due flagship dal design elegantissimo ed uno stile inconfondibile: X70 e X70 Pro adottano un display AMOLED da 6.56″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, campionamento al tocco a 240 Hz, punch hole centrale e bordi curvi (solo il modello Pro, il base ha uno schermo flat). Le differenze si fanno più marcate sotto la scocca, con il chipset Dimensity 1200 per X70 e l'Exynos 1080 di Samsung per il fratello maggiore Pro. In termini di batteria abbiamo 4.400 mAh e 4.450 mAh (standard e Pro) mentre per la ricarica rapida entrambi si spingono fino a 44W. Trovate tutti i dettagli nel nostro approfondimento mentre ora è tempo di dare un'occhiata a tutti i dettagli su dove comprare vivo X70 e X70 Pro!

TUTTO sulla serie X70

Vi segnaliamo che nel momento in cui scriviamo è disponibile all'acquisto solo il modello X70: non appena arriverà anche la versione Pro aggiorneremo questo articolo con i relativi link.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è in versione Global Multilingua (GE, EN, CHN, ES, FR) mentre le colorazioni disponibili sono Black, White e Morning Mist. Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla serie X70.

