Xiaomi aggiorna la fotocamera: aggiunta la protezione dei documenti

Così come tanti altri produttori, anche gli smartphone Xiaomi sfruttano la fotocamera per sostituire ai tradizionali scanner ed eseguire la scansione dei documenti. Questa è soltanto una delle numerose funzioni di cui sono in grado gli smartphone odierni, permettendogli di sostituirsi a strumenti come fotocamere, navigatori satellitari e così via. E grazie alle loro capacità tecnologiche, non soltanto possono sostituirli ma farlo anche in maniera ancora più efficace. Per esempio, con il nuovo aggiornamento a cui Xiaomi sta lavorando, la MIUI sarà in grado di effettuare una scansione più sicura che con un normale scanner.

La nuova feature della fotocamera della MIUI di Xiaomi vi farà proteggere i documenti scansionati

La notizia è riportata su Twitter dall'insider e membro di Xiaomi.eu Kacper Skrzypek, con tanto di screenshot a dimostrazione. L'aggiornamento dell'app Fotocamera della MIUI di Xiaomi aggiungerà la possibilità di aggiungere un watermark ai documenti scansionati. Così facendo, quando li condivideremo con i propri contatti saremo certi che non possano inviarli altrove senza che gli eventuali destinatari sappiano da chi veramente arrivano. Questo perché questa funzionalità aggiuntiva sarà personalizzabile, potendo scegliere quale scritta inserire come watermark, magari il proprio nome e cognome. Basterà cliccare sulla voce “Custom text” e scrivere lì la parole o la frase desiderata.

You'll be able to protect your documents with watermark in #MIUI Camera app soon. I managed to enable that feature, but haven't managed to take photo with that watermark yet (only live previews work). pic.twitter.com/Qm8t9HlyhN — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 16, 2021

Per il momento, però, questa novità della MIUI resta un qualcosa di ancora in test e non sappiamo se e quando Xiaomi la abiliterà al pubblico. Viste le tempistiche, non è da escludere che possa trattarsi di una delle nuove funzioni introdotte con la prossima MIUI 13, il cui lancio sembra sempre più vicino. Non è nemmeno da escludere che tutto possa coincidere con la presentazione di Xiaomi 12, anch'essa prossima sul calendario.

Nel frattempo, vi ricordiamo che in questi mesi Xiaomi ha apportato varie modifiche per migliorare privacy e sicurezza. Per esempio l'aggiornamento del Blocco App, il menu anti-tracciamento o la nuova dashboard Privacy.

