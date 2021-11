ZTE Axon 30 Ultra Space Edition è il primo al mondo con 18 GB e 1 TB

Annunciato ufficialmente al pubblico lo scorso maggio, ZTE Axon 30 Ultra torna a rinnovarsi e lo fa con la nuova versione Space Edition. Sin dalla sua nascita, la serie Axon è quella con cui ZTE sperimenta e innova sotto il profilo hardware. Basti pensare alla serie Axon 20 e alla sua fotocamera sotto allo schermo, a tutti gli effetti la prima a portarla sul mercato. Una feature pionieristica che è stata bissata con il più recente ZTE Axon 30 Pro Plus UD, ma che non ritroviamo sul modello Ultra. E non la ritroviamo nemmeno su questa Space Edition, con l'azienda che continua a pensare l'Ultra come al top di gamma tradizionale ma con specifiche esagerate.

ZTE Axon 30 Ultra si fa ancora più esagerato con la nuova variante Space Edition

L'esagerazione si fa ancora più concreta con questo ZTE Axon 30 Ultra Space Edition, dove il nomignolo “Space” non sta a indicare niente che abbia a che fare con l'esplorazione spaziale. Al contrario, è stato utilizzato per indicare la novità di questa versione, cioè l'aumento di spazio a disposizione dell'utente. Sì, perché questa edizione porta con sé ben 18 GB di RAM e addirittura 1 TB di archiviazione interna.

Per il resto, ZTE Axon 30 Ultra Space Edition conserva la stessa scheda tecnica del modello standard, cioè la seguente:

Display AMOLED HDR10+ a 10-bit da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento a 300 Hz e protezione Gorilla Glass 5

HDR10+ a 10-bit da (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a , campionamento a 300 Hz e protezione Gorilla Glass 5 sensore d'impronte nel display

dimensioni di 161,53 x 72,96 x 8 mm per 188 g

SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm

a 5 nm CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 660

18 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 1 TB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 66W

con ricarica rapida tripla fotocamera da 64+64+64+8 MP f/1.6-1.9-2.2-3.4 con OIS, autofocus ibrido (laser+PDAF), grandangolare, teleobiettivo 5x e sensore Portrait

f/1.6-1.9-2.2-3.4 con OIS, autofocus ibrido (laser+PDAF), grandangolare, teleobiettivo 5x e sensore Portrait selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 connettività 5G SA+NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, Dual-frequency GPS, speaker stereo con DTS:X Ultra

con DTS:X Ultra sistema operativo Android 11 con MyOS 11

Prezzo e disponibilità

ZTE Axon 30 Ultra Space Edition sarà disponibile in tiratura limitata a partire dal 25 novembre in Cina, a un prezzo non ancora rivelato.

