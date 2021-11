OPPO Reno 7 dal vivo: ecco come potrebbe essere

La serie OPPO Reno 7 è sicuramente una delle line up più attese di questo fine 2021 e sempre più dettagli in merito stanno venendo fuori man mano che ci si avvicina alla presunta uscita. L'ultimo in ordine di tempo è un leak che ci mostra quello che dovrebbe essere il modello base, che sarebbe comparso in una foto dal vivo.

OPPO Reno 7: design “squadrato” e fotocamera inedita?

Guardando ciò che viene mostrato dal leak di Bald Panda, possiamo vedere uno smartphone non molto distante dalle fattezze del Reno 6, ma c'è una chiara distanza su quello che è il bumper fotocamera.

Infatti, sebbene mantenga le linee ad angolo retto per ciò che concerne i bordi dei frame, abbiamo un modulo decisamente inedito per i vari sensori. Sempre di forma rettangolare, si distribuisce praticamente su due livelli, con un sensore sottostante accanto al flash e altri 3 sopra, che completano il reparto.

Per come è fatto questo bumper però, è lecito preservarsi dei dubbi sulla sua forma finale. Infatti, risulta essere troppo abbozzato (simili ad un mock up) per ritenerlo quello definitivo, probabile che alla fine possa avere forme più delicate.

In ogni caso, con il passare delle settimane avremo sicuramente maggiori dettagli in merito al design del nuovo Reno, ma con un'immagine del genere è chiaro che diventa sicuramente più semplice farsi un'idea.

Se volete saperne di più, vi lasciamo il nostro approfondimento dove troverete tutto quanto raccolto finora sulla famiglia OPPO Reno 7.

