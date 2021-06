Come avere la nuova dashboard Privacy della MIUI 12.5 su Xiaomi

Ci sono state aspre critiche nei confronti del trattamento riserbato alla MIUI 12.5 Global rispetto alla controparte cinese, con un major update che ha introdotto più novità che da noi. A tal punto che Xiaomi stessa ha deciso di ascoltare di più la community, con sondaggi per tastare il terreno e capire come ottimizzare meglio le versioni occidentali della MIUI. Fatto sta che, allo stato attuale, la nostra versione della MIUI 12.5 è scevra di molte feature che abbiamo visto introdotte in madre patria. Tuttavia, per alcune cose è possibile forzare la mano ed introdurle in modo manuale, come nel caso della nuova dashboard Privacy.

MIUI 12.5 China rinnova la schermata della Privacy, ma è possibile averla anche in Europa

Se aprite le impostazioni della MIUI 12 e della 12.5, andando nel menu relativo alla Privacy ci accoglie una schermata classica. Qua dentro trovate la gestione dei permessi con annessa lista delle app che vi possono accedere. Ben diversa è la nuova dashboard, nella quale questa gestione è stata articolata in maniera migliore, specialmente sotto il profilo grafico (come potete vedere negli screenshot seguenti). Nella schermata principale c'è un grafico riguardante posizione, microfono, rubrica, storage e cronologia delle chiamate. A prima vista avete un riepilogo della quantità di volte che le app installate hanno acceduto ai relativi permessi, potendo così ricostruirne la cronologia.

Scendendo più in profondità, la dashboard contiene tutta una serie di funzionalità di protezione: accesso alla clipboard (dove passano i dati del copia/incolla), notifiche quando un'app accede a GPS, microfono e fotocamera, condivisione foto senza metadati, permessi una tantum ed altro ancora. Troviamo anche modalità non propriamente inedite, come la possibilità di bloccare e nascondere app, Second Space, Clona App e così via.

Come anticipato, tutte queste funzionalità introdotte con la MIUI 12.5 rimangono vincolate alla ROM cinese, una manovra inspiegabile visto che anche gli utenti Global e EEA sarebbero ben contenti di essere più tutelati. Tuttavia, è comunque possibile avere questa dashboard con l'installazione manuale dell'ultima versione dell'app Sicurezza. Personalmente l'ho installata su un Redmi Note 10 Pro con MIUI 12.5 EEA e sembra funzionare, ma non vi posso assicurare che funzioni per tutti. Nel caso foste interessati, potete trovare il file APK in questo articolo dedicato.

