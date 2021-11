OnePlus 8 e 8 Pro cominciano a ricevere Android 12 con Paranoid Android

Ad ottobre Google ha rilasciato in via ufficiale Android 12 e la nuova versione dell'OS ha cominciato a fare capolino a bordo dei dispositivi Pixel. Nel frattempo è cominciata la corsa da parte dei principali brand (cinesi e non): tra questi troviamo anche la casa di Pete Lau che ha dato il via al programma Closed Beta dedicato agli ex top di gamma proprio questo mese. Manca ancora un po' all'uscita di una release dedicata a OnePlus 8 e 8 Pro, ma se volete provare Android 12 potete dare un'occhiata alla Paranoid Android Sapphire Alpha, fresca di lancio.

Paranoid Android Sapphire Alpha porta Android 12 a bordo di OnePlus 8 e 8 Pro

Com'è facile intuire leggendo il nome, al momento si tratta ancora di una versione Alpha, quindi lungi dall'essere utilizzabile a pieno regime. Paranoid Android Sapphire Alpha comincia a portare Android 12 su OnePlus 8 e 8 Pro, con quasi tutte le nuove funzionalità che sono state introdotte da Google nell'ultima versione dell'OS del robottino. Ciliegina sulla torta, sono presenti nuovi sfondi esclusivi di Hampus Olsson (noto specialmente per i suoi lavori con OnePlus) e varie migliorie per l'interfaccia utente. Tuttavia la dicitura Alpha incombe su di noi e infatti non mancano alcuni difetti.

Trattandosi di una release sperimentale potrebbero essere presenti problemi di instabilità; inoltre sia per OnePlus 8 e 8 Pro sono presenti intoppi sia con il Wi-Fi Direct che con la connettività 5G. Inoltre la Paranoid Android Sapphire Alpha non presenta il supporto ai Custom Kernel, a meno che non si tratti di kernel specifici.

Se siete curiosi di provare Android 12 sul vostro OnePlus 8 Pro potete dare un'occhiata al thread dedicato presente su XDA, dove troverete tutti i dettagli e i link al download. In alternativa – soprattutto i meno avvezzi al modding – è possibile pazientare fino al rilascio ufficiale da parte di OnePlus (ovviamente sotto forma di OxygenOS 12).

