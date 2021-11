OnePlus 8, 8 Pro e 8T: come diventare beta tester della OxygenOS 12

Dopo aver dato il via alla fase di reclutamento per il modello 9R, la casa cinese ha lanciato l'appello anche ai possessori di OnePlus 8, 8 Pro e 8T, gli ex top di gamma del brand: ecco come fare per provare la prossima OxygenOS 12 Closed Beta!

OxygenOS 12 Closed Beta: cercasi tester per OnePlus 8, 8 Pro e 8T

Ovviamente, trattandosi di una beta chiusa, è bene tener presente alcuni dettagli. Per prima cosa l'iscrizione alla OxygenOS 12 Closed Beta per OnePlus 8, 8 Pro e 8T avverrà tramite selezioni: una volta fatta domanda tramite l'apposito form (lo trovate qui) sarà il team a scegliere gli utenti più idonei. Sarà necessario soddisfare alcuni requisiti, come l'essere un membro attivo della Community di OP, essere disposto a comunicare regolarmente tramite Telegram per fornire feedback sulla Closed Beta e – ovvio – essere in possesso di uno dei modelli interessati.

Inoltre bisogna considerare che questa non è una release definitiva ufficiale: si tratta di un firmware sperimentale e di conseguenza potrebbero esserci problemi di instabilità. Infine sarà necessario firmare un accordo di non divulgazione: i beta tester (saranno 200 in totale) si impegnano a non anticipare funzionalità e non pubblicare contenuti della OxygenOS 12 Closed Beta per OnePlus 8, 8 Pro e 8T.

Insomma, se pensate di essere idonei e siete curiosi di provare in anteprima le novità in arrivo con la prossima versione dell'interfaccia proprietaria di OnePlus… non resta che candidarvi! Per maggiori dettagli, in fonte trovare il link al thread presente nel forum ufficiale; invece, se volete saperne di più sulla OxygenOS 12 basata su Android 12, qui trovate il nostro approfondimento dedicato.

