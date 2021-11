OnePlus 9R: cercasi beta tester per la OxygenOS 12

Mentre i fratelli maggiori hanno ricevuto la Open Beta 1 già da un mese, OnePlus 9R si prepara a dare il benvenuto alla OxygenOS 12 Closed Beta: la compagnia cinese è in cerca di beta tester e ha dato il via alle selezioni tramite il forum ufficiale.

OnePlus 9R: come diventare tester della OxygenOS 12 Closed Beta

Per dare un'occhiata alle novità (o almeno a parte di queste) della OxygenOS 12 basata su Android 12, qui trovate il nostro approfondimento; inoltre la stessa azienda ha confermato quali saranno i dispositivi supportati (e i grandi esclusi). Tornando a OnePlus 9R, il flagship di mezzo riceverà a breve la OxygenOS 12 in versione Closed Beta ma sono necessari degli utenti che faranno da tester. La versione in prova non sarà quella definitiva e può presentare problemi di instabilità; inoltre è necessario che gli utenti selezionati collaborino a stretto contatto con il team di OP, fornendo feedback regolari tramite Telegram.

Inoltre saranno preferiti i membri attivi della Community di OnePlus, ossia gli utenti frequentatori assidui del forum. In merito alla OxygenOS 12, questa Closed Beta sarà un progetto a breve termine (forse in vista di un eventuale lancio ufficiale prima della fine dell'anno). Per concludere, segnaliamo che i tester selezionati dovranno firmare un NDA (un accordo di non divulgazione) e trattare tutte le novità con segretezza.

Se siete interessati a provare la OxygenOS 12 Closed Beta per OnePlus 9R non resta che candidarvi compilando il form ufficiale (che trovate qui). Inoltre in fonte trovate il link al thread del forum con tutti i dettagli del caso.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli