Xiaomi Smart TV P1 43″ 4K ad un prezzo bomba: il vostro regalo di Natale è servito!

Anche se Black Friday e Cyber Monday sono ormai un ricordo, le offerte super continuano grazie al nuovo codice sconto di eBay: Xiaomi Smart TV P1 da 43″ 4K scende ad un prezzo top e diventa imperdibile. Il vostro regalo di Natale è già qui!

Xiaomi Smart TV P1 43″4K scende al miglior prezzo di sempre con il nuovo codice sconto eBay

Chi cerca una smart TV economica ed elegante troverà sicuramente pane per i suoi denti con Xiaomi Smart TV P1 in versione da 43″. Si tratta di una soluzione spaziosa, dotata di cornici super ottimizzate e con un pannello LED con risoluzione 4K, frequenza a 60 Hz e angolo di visione di 178°. Ovviamente non mancano caratteristiche top come il supporto Dolby Vision e la tecnologia MEMC. Il sistema operativo è Android TV, con Google Assistant, Chromecast e non solo.

Xiaomi Smart TV P1 da 43″ 4K scende al miglior prezzo di sempre grazie ad eBay e al nuovo codice sconto (valido fino al 5 dicembre): se siete interessanti all'acquisto, di seguito trovate sia il link che il codice da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

