Artillery SWX1 è la stampante 3D al minimo storico da prendere al volo

Sempre più persone si interessano, per lavoro o piacere, alle stampanti 3D e quindi il mercato si è espanso in maniera importante. Ma se si vuole avere un buon prodotto senza spendere tanto, la stampante 3D Artillery SWX1, ora al minimo storico in offerta lampo su TomTop, può essere la giusta soluzione, specie con spedizione dai magazzini europei dello store.

Artillery SWX1: la stampante 3D è in offerta lampo su TomTop

La stampante 3D di Artillery si presenta come un prodotto sì completo ma molto essenziale nella struttura. Questo permette di poterlo posizionare senza problemi nella postazione dove più si necessita. Passando alle specifiche, abbiamo il supporto a filamenti di stampa PLA, ABS, TPU, TPE e materiale flessibile. Il diametro per il filamento è di 1.75 mm, mentre quello dell'ugello è di 0.4 mm.

Guardando alle prestazioni, riesce a garantire una velocità di stampa massima di 150 mm/s, con una velocità di marcia di 250 mm/s. Tutto questo avviene in un'area di stampa di 300 x 300 x 400 mm. La temperatura massima raggiunta dalla piastra è di 130 °C. Per la connettività, abbiamo il supporto a USB e scheda di memoria TF. Lo storage è di 1 GB, quindi ampiamente pensato per più usi.

Trovate quindi la stampante 3D Artillery SWX1 in offerta lampo al prezzo minimo storico sullo store di TomTop, senza dimenticare la comoda spedizione dall'Europa gratis.

