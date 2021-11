OnePlus 10 Pro: batteria più capiente, specifiche trapelate

Si sta facendo un gran parlare di come sarà fatto OnePlus 10 Pro, viste le numerose informazioni già presenti in rete. Anche perché a quanto pare la sua presentazione avverrà con mesi in anticipo rispetto al solito; e più vicina è la presentazione, più i leak sono insistenti. L'insider OnLeaks ha mostrato al mondo intero come sarà fatto il prossimo top di gamma OnePlus, svelandocene tutte le sue fattezze da ogni angolazione. Successivamente a questa fuga d'immagini, online sono comparse diverse indiscrezioni sulla scheda tecnica di OnePlus 10 Pro, come quella odierna.

Trapelano le presunte specifiche tecniche di OnePlus 10 Pro

Secondo queste ultime indiscrezioni, le caratteristiche di OnePlus 10 Pro non verranno stravolte rispetto a quanto visto con OnePlus 9 Pro. Se esteticamente vediamo un deciso cambio di passo, non dovremmo aspettarci grandi novità sotto il profilo tecnico, eccezion fatta di una specifica. Stando a queste informazioni, OnePlus 10 Pro si comporrebbe di uno schermo da 6,7″ Quad HD+ a 120 Hz, smentendo l'ipotesi che parlerebbe di un pannello più fluido a 144 Hz. A rimanere sarebbe anche la certificazione IP68 contro liquidi e polvere, ma questa è una feature che non ci aspettavamo sarebbe cambiata.

Ovviamente su OnePlus 10 Pro sarà rinnovato il chipset, che non sarà più lo Snapdragon 888 bensì lo Snapdragon 8 Gen1 che ancora non conosciamo ufficialmente ma di cui sappiamo già tutto. Al nuovo SoC Qualcomm sarebbero affiancati ancora 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1, gli stessi tagli dell'attuale flagship OnePlus. Non cambierebbero nemmeno i megapixel della fotocamera (così come alcuni sensori), con una tripla configurazione nuovamente da 48+50+8 MP, mentre aumenterebbe la selfie camera, passando da 16 a 32 MP.

Ma la novità più gradita sarebbe senz'altro la batteria, che da 4.500 mAh aumenterebbe a 5.000 mAh. Niente informazioni sulla potenza della ricarica, anche se ci sentiamo di smentire i rumors dei 150W comparsi di recente.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da