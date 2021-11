Xiaomi vi semplifica la vita con il dispenser di stuzzicadenti definitivo

Gli amanti di Xiaomi e della sua piattaforma di crowdfunding sanno bene che la compagnia cinese non perde occasione per lanciare accessori utili ed economici. A questo giro troviamo un prodotto utile in cucina, o meglio, alla fine di un buon pranzo: si tratta di un pratico dispenser porta-stuzzicadenti realizzato apposta per semplificare la vita degli utenti, lanciato su Xiaomi YouPin ed ora in offerta lampo su AliExpress.

Xiaomi YouPin presenta il porta stuzzicadenti definitivo: un dispenser pratico ed economico!

A chi non è capitato di avere qualche problemino con gli stuzzicadenti? Sottili e leggerissimi, spesso causano grattacapi quando è il momento di prenderne uno dalla confezione, ma anche stavolta la risposta arriva dalla compagnia cinese. Il pratico dispenser di stuzzicadenti lanciato su Xiaomi YouPin è dotato di un pratico pulsante che permette di richiamare un singolo bastoncino, in modo da evitare sprechi e cadute accidentali. Una soluzione tanto semplice quanto utile! La parte superiore presenta una copertura trasparente, in modo da facilitare il momento della ricarica; il dispositivo può contenere fino a 150 stuzzicadenti.





