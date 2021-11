OnePlus 10 Pro arriverà prima del solito, ma noi dovremo attendere

Ve l'avevamo anticipato e adesso viene confermato dal mondo dei leak: OnePlus 10 Pro sarà presentato ufficialmente già a inizio 2022. A mettere la propria firma su questa indiscrezione è il solito Max Jambor, leaker sempre molto attiva ma soprattutto attendibile quando si parla del marchio OnePlus. L'intenzione della compagnia sembrerebbe essere quella di mettersi in pari con il resto della competizione. Pensiamo per esempio a Xiaomi 12 e a Moto Edge 30 Ultra (Edge X), i cui lanci sarebbero entrambi previsti per il mese di dicembre. O anche alla serie Samsung Galaxy S22, che dovrebbe essere presentata al pubblico nel mese di febbraio.

OnePlus 10 e 10 Pro arriveranno prima del previsto, ma non per tutti

Al contrario, OnePlus ha sempre presentato i suoi top di gamma mesi dopo rispetto alle dirette rivali. Lo storico OnePlus One arrivò ad aprile 2014, OnePlus 2 a luglio, OnePlus 3 e 5 a giugno, OnePlus 6 e 7 a maggio, OnePlus 8 ad aprile e infine OnePlus 9 a marzo. Ma a quanto pare OnePlus 10 Pro sarebbe già in fase di test privato, perciò sostanzialmente pronto alla commercializzazione nei prossimi mesi. Come riporta il leaker Max Jambor, il lancio di OnePlus 10 Pro dovrebbe avvenire nel periodo di gennaio/febbraio 2022. Sarebbe così la prima volta per OnePlus, che finora ha sempre usato la finestra di primavera o estate per lanciare il suo top di gamma.

Ma c'è un “ma”, come ben specificato nella roadmap condivisa da Max. Il lancio a inizio anno sarebbe dedicato unicamente alla variante cinese, mentre OnePlus 10 Pro Global arriverebbe nuovamente fra marzo/aprile 2022. Ciò significherebbe che la commercializzazione fuori dai confini, quindi anche in Europa e Italia, avverrebbe nei mesi successivi al debutto in Cina. Una strategia che ci coglie un po' di sorpresa, visto che fino ad adesso OnePlus era solita puntare più sul mercato Global che su quello cinese. Questo perché in madre patria ha sempre avuto vendite inferiori che nei mercati occidentali.

Da notare che il leaker si riferisce unicamente a OnePlus 10 Pro, senza menzionare il modello standard. Vedremo se questa differenza temporale riguarderà anche quest'ultimo.

Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale dall'azienda sulla data di presentazione di OnePlus 10 e 10 Pro. Fino a quel momento, vi rimando all'articolo dedicato dove trovate riportate tutte le specifiche e le novità dei due smartphone.

