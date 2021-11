Xiaomi copia Apple: in arrivo un programma di riparazione selfie service

Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione da parte di Apple: la casa di Cupertino si è “arresa” al diritto alla riparazione ed ha annunciato il suo programma Self Service Repair, in arrivo a inizio 2022. A quanto pare il mondo Android non se ne starà con le mani in mano: tramite un brevissimo tweet la divisione indiana di Xiaomi ha annunciato il proprio programma di riparazione self service!

Dopo Apple, Xiaomi si accoda e annuncia il suo programma di riparazione self-service

Nel momento in cui scriviamo, la casa di Lei Jun non ha ancora snocciolato tutti i dettagli di questa novità. Il post pubblicato su Twitter – decisamente mieloso – annuncia l'arrivo di un programma di riparazione self service per dispositivi Xiaomi. Il primo paese a beneficiare di queste novità sarà l'India: probabilmente fungerà da apripista anche per altre aree internazionali, ma per ora non sono arrivate conferme dalla divisione europea del brand.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.

For us, it's always been about 𝗬𝗼𝘂

It's been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.

We've always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.

And now, we're taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.



Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q — Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021

Non è dato di sapere come funzionerà il nuovo servizio di Xiaomi ma è probabile che sarà simile a quanto previsto da Apple. La compagnia di Lei Jun, quindi, dovrebbe fornire – almeno in teoria, dato che manca ancora un annuncio – componenti, strumenti e manualistica agli utenti interessati a cimentarsi nell'impresa. Proprio come nel caso di Cupertino, ovviamente, i centri assistenza saranno sempre attivi e pronti a prendere in consegna i dispositivi con problemi.

Al momento non sono stati rivelati dettagli ma è probabile che questa novità vedrà la luce (in India) nei primi mesi del 2022.

