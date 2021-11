Un leaker svela tutti i prossimi smartphone Honor

Volete scoprire quali saranno gli smartphone che Honor lancerà da qui ai prossimi mesi? Allora oggi vi accontento, visto che il sempre affidabile leaker Teme ha ben pensato di aprire il vaso di Pandora. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, l'insider ha rivelato una lista contenente i principali modelli che vedremo presentati nel prossimo futuro.

Svelati tutti gli smartphone a cui Honor sta lavorando

La fase 2 inizierà a breve e comprenderà innanzitutto Honor X30, modello di fascia mid-range che conosciamo già. Sulla base di quanto trapelato finora, X30 sarà uno dei primissimi smartphone a far parte della nuova infornata di chip Qualcomm 5G. Rimanendo nel segmento dei modelli economici, in arrivo c'è anche Honor Play 30 Plus, del quale per ora non sappiamo ancora nulla. Considerato che su 20 e 20 Pro abbiamo soluzioni MediaTek e UNISOC, è possibile che lo stesso accadrà con la serie 30.

Decisamente più interessanti sono gli smartphone successivi, che secondo Teme saranno proprio Honor 60, 60 Pro e 60 SE. Il produttore sarebbe quindi intenzionato a mantenere l'attuale trittico di modelli, almeno in Cina. Qua da noi, invece, i modelli Pro e SE non sono arrivati, mentre a essere importati sono stati Honor 50 (avete visto la recensione?) e 50 Lite. Quello che Honor potrebbe fare è fare come le rivali Xiaomi, OPPO e Realme, cioè rinnovare la serie due volte all'anno. Non a caso, di Honor 60 si parla già da qualche settimana, dopo la comparsa delle prime indiscrezioni.

Phase 2 in coming. including..

Honor Play 30 Plus

Honor X30

Honor 60

Honor 60 Pro

Honor 60 SE

And later

Honor Magic 4

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4 Zhen edition (Pro+)

And new Foldable

Honor Magic X pic.twitter.com/UMLkP98jYM — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 7, 2021

Al contrario, la serie dei top di gamma verrebbe rinnovata solamente una volta l'anno. Mi riferisco alla famiglia Magic, della quale attendiamo ancora il debutto qua in Europa. E mentre aspettiamo il debutto di Magic 3, il leaker Teme ci fa sapere che nella seconda sfornata di smartphone Honor ci sarà anche il suo seguito. La famiglia comprenderà di nuovo tre modelli, cioè Honor Magic 4, Magic 4 Pro e Magic 4 Pro+. Ma non solo: come ormai vociferato da mesi, l'azienda sta preparando il suo pieghevole, di cui si vocifera Honor Magic X come nome commerciale. Si pensava che il lancio sarebbe avvenuto già a fine 2021, ma a quanto pare sembrerebbe essere rimandata al 2022.

