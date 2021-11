Honor X30 sarà il primo con un nuovo Snapdragon 5G

Honor non sembra volersi fermare con le uscite di smartphone e punta a completare la line up entro la fine del 2021. L'ultimo arrivato potrebbe essere Honor X30, che va a completare la serie con specifiche tecniche interessanti ma da puro medio gamma.

Honor X30: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Sebbene non ci siano ancora vere e proprie indicazioni in merito al design dell'X30, non ci aspettiamo un design molto lontano dall'X30i o comunque dall'X30 Max, che si avvalgono di un bumper fotocamera in alto a sinistra, sebbene sia differente tra i due modelli. Quanto al display invece è un po' più complesso fare previsioni, ma ci aspettiamo quanto meno una risoluzione Full HD+.

Per quanto riguarda l'hardware invece, abbiamo indicazioni molto più concrete. La prima è relativa al chipset, visto che Honor X30 potrebbe essere il primo avvalersi dello Snapdragon 695 5G, mentre la batteria (già certificata pare) si può ricaricare a 66W. Abbiamo inoltre qualche informazione in merito alla fotocamera, che sul retro dovrebbe essere da 48 + 2 + 2 MP, ma non sono specificati di che tipo siano i due sensori ausiliari.

Honor X30 – Presunto prezzo e uscita

Considerando che il nuovo smartphone della serie X si piazzi nella pura fascia media, è facile pensare che non arrivi a costare più 200-250€ al cambio, ma è chiaro che bisogna attendere la presentazione. In ogni caso, per la data di uscita si può ipotizzare che possa arrivare intorno al mese di dicembre 2021, o almeno questo suggeriscono le indiscrezioni.

