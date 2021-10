Honor 50 Lite in arrivo: il ritorno di Honor sarà anche low-cost

La serie Honor 50 sta per fare il suo tanto atteso debutto in Italia e fra i modelli proposti ci sarà anche Honor 50 Lite. Niente modello Pro e niente SE, quindi: al loro posto ci saranno soltanto quello standard e questa “inedita” variante Lite. E se uso il virgolettato non è a caso, perché è a tutti gli effetti una rebrandizzazione del già esistente Huawei Nova 8i. Ma fra i due telefoni ci sarà una grossa differenza lato software e che potrebbe spostare molto il flusso di vendite.

Honor 50 Lite: ecco cosa sappiamo

Design e display

L'estetica di Huawei Nova 8i viene totalmente ripresa con Honor 50 Lite, sia davanti che dietro, con il vistoso comparto fotografico che spicca sulla sezione posteriore. L'unica differenza è il logo Honor al posto di quello Huawei, con una scocca nelle colorazioni Blue e Black. Sul davanti, quindi, abbiamo uno schermo LCD HDR da 6,67″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con densità di 391 PPI e refresh rate a 60 Hz. In alto a sinistra, poi, è ben visibile la soluzione doppio punch-hole per ospitare la fotocamera frontale. Non essendo uno schermo OLED, il sensore ID è posizionato sul frame destro.





Hardware e fotocamera

All'interno di Honor 50 Lite dovremmo trovare un SoC Qualcomm Snapdragon 662, un chipset ad 11 nm contenente CPU octa-core Kryo 260 (4 +2,0 GHz x 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 610. I tagli da memoria dovrebbero essere da 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. Conosciamo anche la batteria, cioè un'unità da 4.300 mAh con supporto SuperCharge forse a 66W. Le restanti specifiche comprendono 4G dual SIM, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC ma niente ingresso mini-jack.

Non dovrebbe cambiare nemmeno il comparto fotografico, comprensivo di una quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.9-2.4-2.4-2.4 con grandangolo a 120°, macro e sensore di profondità e una selfie camera da 16 MP f/2.0.

Ma la vera differenza fra questo e il modello Huawei la troviamo nel reparto software. Oltre ad essere basato su Android 11 con MagicUI 5.0, lo smartphone Honor può vantare i servizi Google con relative app Google e Play Store, esclusi da anni a Huawei a causa del ban USA.

Honor 50 Lite – Prezzo e data di uscita

Honor 50 Lite non ha ancora una data ufficiale di presentazione, ma sembra abbastanza probabile che l'evento di lancio si terrà il 26/27 ottobre. In quel giorno scopriremo anche il prezzo di vendita, che per i rumors dovrebbe attestarsi sui 299€.

