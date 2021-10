Huawei Nova 9 e 9 Pro ufficiali: ecco il prezzo per l’Italia

All'interno della proposta di smartphone della compagnia cinese, Huawei Nova 9 e 9 Pro sono il nuovo capitolo per la fascia medio/alta del mercato. Da quando il ban USA ha colpito l'azienda, è stata drasticamente ristretta la varietà di modelli lanciati ogni anno. Ma sembra proprio che l'intenzione sia quella di mantenere attive le serie principali, fra cui troviamo proprio quella Nova.

Aggiornamento 07/10: un leak piuttosto attendibile ci svela quanto costerà Huawei Nova 9 in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Huawei Nova 9 e 9 ufficiali: tutto ciò che c'è sa sapere

Design e display

Caratteristiche Design e Display Huawei Nova 9 e 9 Pro

Come era prevedibile, anche la serie Huawei Nova 9 abbraccia il nuovo stile estetico introdotto con la serie P50. Questo significa principalmente la comparsa della fotocamera verticale arrotondata vista sui succitati top di gamma. Molto interessante la scelta dei colori, che si divide in Provence (viola), Beautiful Forest (verde), Bright Black (nero) ed il particolarissimo Color 9, una trama gradiente a 9 sfumature. Bello anche vedere che il contorno del sensore principale sia in tinta con la scocca.

Per quanto riguarda il display, abbiamo due schermi da 6.57″ e 6.72″, entrambi OLED 10-bit con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz. In entrambi i casi, abbiamo due schermi curvi ma con una differenza in termini di punch-hole. Sul modello base, infatti, abbiamo un foro centrale, mentre su quello Pro una pillola laterale contenente una dual selfie camera.

Hardware e software

Dopo che le prime voci indicavano Kirin 990E come SoC di questi Nova, in realtà la nuova serie debutta in versione 4G e a muovere gli smartphone è lo Snapdragon 778G (sì, proprio come Honor 50). Insomma, pare che l'azienda abbia attuato la stessa strategia di Huawei P50, relegandone la possibile variante 5G più avanti nell'anno. I tagli di memoria sono per entrambi da 8/128 GB e 8/256 GB.

Per la capienza della batteria, il modello base è dotato di un modulo da 4.300 mAh, mentre quello Pro ne ha uno da 4.000 mAh. Cambia anche lo standard di ricarica, con una potenza da 66W sul primo e da 100W sul secondo, in stile Honor 50.

Ma non finisce qui, perché che su entrambi i modelli abbiamo un sistema audio di grande spessore, con un miglioramento del codec proprietario L2HC del sistema Huawei Histen, di solito riservato ai top gamma. Questo codec permette di ottenere audio senza perdite fino a 960 kbps, molto utile per l'interconnessione nell'ecosistema audio del brand. Infine, per il software pare che è presente la versione di Harmony OS 2.0.1.

Fotocamera

La serie Huawei Nova 9 è caratterizzata dalla presenza della fotocamera ellittica vista anche su Huawei P50. Su entrambi i modelli c'è una quad camera con sensore principale RYYB da 50 MP, grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP, macro e di profondità. Sul davanti, invece, la selfie camera ha un sensore da 32 MP sul modello standard, mentre sul Pro troviamo anche un sensore secondario da 32 MP grandangolare.

Sfondi ufficiali | Download

Dato che la personalizzazione dello sfondo del proprio smartphone Android non ha confini di brand, dopo aver visto i wallpaper ufficiali di Xiaomi 11T e Pad 5 e della ColorOS 12, a questo giro tocca anche alle immagini dedicate a Huawei Nova 9, già disponibili al download. Gli sfondi sono stati pubblicati dal leaker Rodent, uno degli insider più affidabili sulla piazza. Se siete interessati, di seguito trovate il link per scaricarli.

Huawei Nova 9 e 9 Pro – Prezzo e disponibilità

Huawei Nova 9 e 9 Pro arrivano quindi sul mercato cinese e lo fanno, come detto, in due configurazioni a testa: partendo da Nova 9, la versione 8/128 GB arriva ad un prezzo di circa 356€ (2.699 yuan), mentre la versione 8/256 GB sale a circa 395€ (2.999 yuan). Passando al 9 Pro, si parte dai circa 461€ (3.499 yuan) per la 8/128 GB, mentre la versione 8/256 GB si attesta a circa 514€ (3.899 yuan).

Da qualche settimana si vocifera che Huawei Nova 9 potrebbe vedere presto la luce anche in Europa. Il leaker Teme rivela la data prefissata, cioè il 21 ottobre in un evento fissato a Vienna. A darci maggiori dettagli è WinFuture, svelandoci il prezzo di 549,99€ per la sola variante da 8/128 GB. Un costo non propriamente invitante, se si considera che a 50€ in meno sta per uscire Honor 50, che dalla sua ha una 108 MP ma soprattutto i servizi Google.

