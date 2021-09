Xiaomi 11T e Pad 5: scarica gli sfondi ufficiali | Download

A distanza di alcuni giorni dagli sfondi dedicati alla ColorOS 12 di OPPO (che non sono niente male) torniamo a parlare della casa di Lei Jun con i wallpaper ufficiali dedicati a Xiaomi 11T/11T Pro e Pad 5, disponibili al download per tutti, i quali vanno ad aggiungersi a quelli della MIUI 12.5.

Scarica gli sfondi ufficiali di Xiaomi 11T e Pad 5 | Download wallpaper

Come da tradizione, anche per quanto riguarda gli sfondi per Xiaomi 11T e Pad 5 ci troviamo alle prese con immagini astratte e colorate, una chicca per chi adora i wallpaper minimali (ma che non rinunciano ad un tocco di stile). Per quanto riguarda il nuovo tablet di Xiaomi, se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata alla nostra recensione: la compagnia cinese è tornata in gran forma in questo settore, con un terminale decisamente convincente. Volete saperne di più anche sul nuovo modello 11T Pro? Niente paura perché anche in questo caso trovate tutti i dettagli nella recensione completa.

Se volete personalizzare il vostro smartphone con i wallpaper dei nuovi modelli di Xiaomi, di seguito trovate il link al download: non dovrete far altro che cliccare e scaricare il pacchetto. All'interno trovate gli otto nuovi sfondi, direttamente da 11T e Pad 5.

CLICCA QUI PER SCARICARE GLI SFONDI UFFICIALI

